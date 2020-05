Les morts i contagis per Covid-19 dels sanitaris seran accidents laborals

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres que els contagis i morts per COVID-19 en els professionals sanitaris de centres sanitaris o sociosanitaris seran considerats com a contingència professional derivada d'accident de treball, independentment de la fase de la pandèmia en què s'hagi contret la malaltia.





Així ho ha anunciat en roda de premsa la portaveu del Govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha apuntat que aquesta mesura en matèria laboral i de Seguretat Social té com a objectiu ampliar la cobertura al personal sanitari.

Segons la ministra, aquesta acreditació com a accident de treball es "farà amb caràcter general i així s'ha d'acreditar per part dels serveis de prevenció de riscos laborals i salut laboral". En el cas de defuncions, es considerarà també que la causa de mort és accident de treball, "sempre que es produeixi dins els cinc anys següents al contagi de la malaltia".









Diversos col·lectius han reclamat en les últimes setmanes l'impuls d'aquesta mesura al Govern central. Per exemple, CC.OO., que creu que la inesperada pandèmia no pot excloure els efectes d'una patologia contreta en el lloc de treball, "més encara quan s'ha hagut d'afrontar durant un període dilatat de temps i en molts casos sense els mitjans de protecció adequats". "El nombre de persones afectades en aquests sectors és elevadíssim, només en el sector sanitari el nivell de contagis supera les 51.000 persones", ha remarcat l'organització sindical la setmana passada.





Així creu que "és indubtable que els contagis massius s'han produït en el treball per l'escassetat d'equips de protecció individual i per la utilització, en molts casos, d'equips que s'han demostrat defectuosos". El sindicat va deixar clar que si no hi havia una resposta "immediata" per part del Govern central "començarà a interposar les corresponents demandes perquè es reconegui aquest canvi de contingència en la via judicial".