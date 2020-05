El RCD Espanyol compensa la seva afició pels partits a porta tancada

Els 27.883 socis de club rebran gratuïtament el carnet de soci per a la temporada 20/21.

Els abonats també tindran una compensació del 20% en l'abonament del present curs amb diverses opcions a escollir.





Un cop conegut el retorn de la competició i posant a soci en el centre de les decisions, el RCD Espanyol de Barcelona planteja diverses propostes per compensar els partits que es jugaran a porta tancada per als abonats de l'actual temporada.









En primer lloc, conscients que el soci és el valor més important del club i com a mostra d'agraïment per tot el suport al llarg d'aquesta difícil temporada, el club regalarà com a compensació als 27.883 socis d'aquest any el carnet de soci de la temporada 2020/2021.





L'any passat el club va separar la quota de soci de la d'abonament, "per això a hores d'ara que es desconeix quan es tornaran a jugar partits a porta oberta i, per tant, com seran els futurs abonaments, el club s'avança i no vol que la crisi post-pandèmia deixi ningú fora de la família de l'Espanyol".





A més del regal del carnet de soci, el club també compensarà amb un 20% de l'import de l'abonament de la temporada, corresponent als sis partits que se celebraran a porta tancada i que els abonats podran triar entre les següents opcions:





Opció 1. - Crèdit obert en un moneder virtual que podran utilitzar de la següent manera:

- Descomptar aquest 20% de l'import de l'abonament de la temporada que ve.

- Utilitzar-lo per pagaments a les botigues oficials de club, a la RCDE Escola Dani Jarque o al Tour del RCDE Stadium.





Opció 2.- No obstant això, els abonats que no vulguin compensacions econòmiques, el club proposa com a compensació fins a 12 entrades (6 entrades dobles), que les podran fer arribar a un tercer o bé a algun col·lectiu o associació quan es puguin jugar partits a porta oberta a la temporada 20/21 i fins a final de la temporada 21/22.





Opció 3.- Conscients que estem en un moment on moltes persones poden passar situacions econòmicament complicades, el club s'ofereix a retornar en metàl·lic aquest 20% del total de l'abonament a les persones en situació d'atur.









En paraules del Club: "quan coneguem les condicions i dates de la temporada que 20/21, es plantejarà la propera campanya de renovació d'abonaments. La previsió del club és fer-la al setembre, subjecte a l'evolució dels esdeveniments".





En el seu comunicat el RCD Espanyol diu "finalment, volem agrair a tots els aficionats el suport que sempre ens han donat i compartir el desig de veure-us aviat en el nostre Temple, al RCDE Stadium, animant l'equip".