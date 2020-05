Delegació del Govern va demanar desconvocar manifestacions per la pandèmia

Funcionaris de la Delegació del Govern a Madrid van cridar en dies anteriors a la declaració de l'estat d'alarma el 14 de març a promotors de diferents manifestacions i concentracions convocades a la regió per sol·licitar-los que de 'motu proprio' suspenguessin les protestes per la situació de crisi sanitària creada per la pandèmia de Covid-19.





Tot això malgrat que la institució va comunicar el passat 20 d'abril a la jutge que investiga l'actuació del delegat, José Manuel Franco, que no havia rebut cap alerta abans d'aquesta data.





Així consta en l'informe de la Guàrdia Civil encarregat per la jutge de Madrid Carmen Rodríguez-Medel, que investiga l'actuació de Franco per l'autorització de la multitudinària marxa pel Dia de la Dona el 8 de març, enmig de la pandèmia del Covid-19.





Els investigadors han pres declaració a 20 persones que havien sol·licitat autorització a la Delegació del Govern, entre finals de febrer i principis de març, per convocar concentracions o manifestacions en diferents punts de la comunitat i per diferents raons.





Entre aquests promotors es troben la Plataforma Afectats FUSARA, el Sindicat AST, la Federació de Serveis de CCOO, el sindicat CGT AMAZON, les plataformes de pensionistes de Móstoles, Sant Sebastià dels Reis i Alcorcón, Defensa del Sistema Públic de Pensions de Getafe o l'Associació de Persones Aptes sense Ajuda de Lloguer.





D'acord amb les testificals d'aquests promotors, la Guàrdia Civil conclou que en totes les desconvocatòries d'aquestes manifestacions "s'al·ludeix la crisi sanitària del Covid-19". De tots els actes previstos a la primera quinzena de març, un total de 22 es van cancel·lar "per motius sanitaris, dels quals 14 d'ells són els mateixos promotors els que d'ofici decideixen cancel·lar la celebració, i fins i tot en dates primerenques".





José Manuel Franco, delegat del Govern a Madrid





CONSCIENCIACIÓ DE LA SOCIETAT





La primera data de desconvocatòria realitzada pels promotors a iniciativa pròpia va ser el 5 de març i l'última, el dia 14 d'aquest mes. "Tot això reflecteix la conscienciació de la societat sobre les conseqüències i propagació del patogen i demostra el grau de responsabilitat dels mateixos per evitar contagis i com a mesura de seguretat preventiva, fins i tot sense ser experts en la matèria", subratlla l'informe.





Altres promotors d'actes d'aquest tipus van rebre trucades de persones que es van identificar com a funcionaris de la Delegació del Govern a Madrid "per tal de sondejar la seva intenció de cancel·lar les mateixes davant la greu situació sanitària" generada per la pandèmia, tal com recullen els investigadors.





Segons l'informe dels investigadors, la majoria d'aquestes trucades es van produir a la setmana entre el 8 i el 14 de març, és a dir, abans de la declaració de l'estat d'alarma, tot i que la Delegació del Govern afirmés el 20 de abril que "no consta recepció de comunicacions sanitàries amb anterioritat a el dia 14 de març".





Segons la Guàrdia Civil, en el cas que la intenció dels convocants "no fos la de suspendre les manifestacions", en aquestes anomenades "els instaven a això mitjançant recomanacions amb la finalitat que cancel·lessin les mateixes i fossin els propis promotors els que duran a terme l'oportuna comunicació de cancel·lació a la Delegació del Govern a través de l'enviament d'un correu electrònic".





UN TAL 'JOSÉ LUIS'





En vuit de les testificals recollides per l'Institut Armat els promotors parlen que els va cridar "una funcionària, un funcionari i en un cas aporten el nom d'un tal 'José Luis'", segons explica l'informe, i que aquesta persona instava a que no es celebrés l'esdeveniment, "utilitzant en algun dels casos expressions imperatives perquè els actes no es porten a terme". La Guàrdia Civil comptabilitza "12 reunions/manifestacions/concentracions cancel·lades en virtut d'aquestes anomenades".





Els investigadors criden l'atenció sobre la "inexistència de cap tipus de registre d'aquestes trucades telefòniques en els expedients remesos per Delegació del Govern", així com l'"especial interès" per part d'aquesta institució en què "fossin els propis assistents els que portessin a efecte la cancel·lació de les manifestacions".





En la seva opinió, això "fa considerar, d'una banda, la possible intencionalitat de la Delegació del Govern en que les mateixes no figurin en cap registre oficial, i, de l'altra, l'ampli coneixement de la Delegació dels riscos que comportava la celebració de les concentracions davant de possibles contagis generats pel Covid-19 i el seu interès real que no se celebressin".





Una manifestació del 8-M a Saragossa





NO CONSTA CAP TRÀMIT O RESOLUCIÓ





Per a la Guàrdia Civil, és un "acte administratiu de gran transcendència el d'instar o privar del dret de reunió/manifestació d'unes determinades persones" com perquè "no consti cap tràmit ni resolució en els expedients de gestió, ni cap dada que deixi constància dels fets, a excepció que només figuri en l'aplicació informàtica 'desconvocada'".





"D'acord amb l'anterior, és significatiu que les trucades que van efectuar els funcionaris de la Delegació del Govern als promotors no hagin quedat registrades en cap lloc. En aquestes trucades se'ls instava els mateixos promotors de tal manera que, oficialment, fossin ells d'ofici els procedissin a cancel·lar les concentracions, fins i tot donant instruccions que en el correu que s'enviï consti tan sols com a motiu 'circumstàncies de força major'", remarquen els investigadors.





Per tot això, l'informe afirma que "queda patent que la Delegació del Govern tenia coneixement ple sobre el perill que es podria ocasionar si es continuaven celebrant reunions o manifestacions, quan ja era públicament conegut el perill de contagi per no mantenir la distància social i les greus conseqüències que el patogen estava generant a Espanya en general i a la Comunitat de Madrid en particular".





A causa que en els expedients remesos per Delegació de Govern al jutjat de Rodríguez-Medel no consten aquestes trucades suposadament realitzades per funcionaris, la magistrada ja ha demanat a la institució que ampliï el seu informe d'abril sobre les 21 manifestacions i concentracions que van ser desconvocades "bé per pròpia iniciativa o a requeriment de la Delegació de Govern" i que detalli les "dates en què es van fer aquests requeriments des de la Delegació (des de quan i fins quan) i via per la qual es van fer".