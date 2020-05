Les associacions policials no mosseguen l'esquer de Marlaska de l'equiparació salarial

La Guàrdia Civil és un polvorí. Després 48 hores d'infart, segueixen acumulant-se les preguntes sobre la destitució fulminant de Diego Pérez de los Cobos i la dimissió voluntària del número 2 de la Benemèrita, el general Laurentino Ceña.





Massa interrogants i molt poques respostes per part de ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que va comparèixer ahir davant els mitjans de comunicació no per aclarir els dubtes sobre aquestes sortides, sinó per comunicar l'avançament del tercer tram de l'equiparació salarial tant en la Policia Nacional com a la Guàrdia Civil.





La compareixença del ministre, que no estava prevista en agenda, es va veure acompanyada d'aquest anunci inesperat en plena voràgine no només per la marxa del DAO, sinó també per l'informe de la Guàrdia Civil que qüestiona la versió del delegat de Govern a Madrid sobre la prohibició de manifestacions durant febrer i març per la pandèmia.





Davant aquest difícil panorama, Marlaska va dur al Consell de Ministres un gest per a les forces i cossos de seguretat. El ministre ha explicat que la mesura, amb una despesa de 247 milions d'euros, permetrà anivellar els sous dels 'nacionals' i els 'civils' amb el de les policies autonòmiques.





La pujada en les nòmines s'efectuarà amb efecte retroactiu a l'u de gener i s'aplicarà durant els propers mesos, encara que sense donar cap data exacta. Aquest tercer increment se sumarà al produït a l'octubre de 2018 i a l'abril de 2019 que van tenir un valor conjunt de 560 milions.









PER JUPOL I L'AUGC ÉS INSUFICIENT





El moviment de Marlaska arriba després de dues jornades frenètiques amb cessaments i dimissions creuades a la cúpula de la Guàrdia Civil. Si dilluns era cessat el cap de la Comanda de Madrid, Pérez de los Cobos, per "falta de confiança" en la seva tasca per part d'Interior, ahir al migdia saltava la notícia de la dimissió solidària del director adjunt operatiu del cos, Laurentino Ceña.





Fonts de Jupol consultades per Catalunyapress atribueixen aquest anunci per sorpresa a un intent de dissimular l'embolic intern que viu la Benemèrita després de les sortides de tots dos càrrecs. De fet, el sindicat policial continua considerant insuficient aquesta revaloració salarial, que no aconsegueix recuperar "més de 30 anys de diferències" i segueix sense contemplar una llei d'igualtat entre sous policials que l'entitat ha intentat impulsar a través d'una ILP.









Tampoc l'AUGC (Associació Unificada de Guàrdies Civils) mossega l'esquer del titular d'Interior. L'organització ha recordat que aquesta revisió salarial no preveu "un repartiment just que beneficiï als que cada dia surten al carrer a donar-los les estadístiques de les que tant els agrada presumir en els seus despatxos".





En aquest sentit, l'AUGC demana que es tingui en compte el seu esborrany per realitzar un ajust proporcional entre les escales inferiors i les superiors del cos.