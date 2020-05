Casado exigeix la sortida de Marlaska: "Des de Roldán ningú havia tacat així a la Guàrdia Civil"

El líder de PP, Pablo Casado, ha carregat durament aquest dimecres contra el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, després del cessament del coronel Diego Pérez dels Cobos, assegurant que "des Roldán ningú havia tacat així a la Guàrdia Civil". "El que sobra en aquesta farsa, ja convertida en tragèdia no és un coronel, el que sobra és el seu ministre", ha proclamat, demanant així la destitució del titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.









Durant la sessió de control al Govern central Congrés, Casado ha retret a Sánchez que pretengui "tapar" aquest cessament de Pérez dels Cobos amb un augment salarial a la Guàrdia Civil que "va negar" el Govern central. "Però arribarem fins al final i no aconseguiran emmordassar el poble espanyol ni en els mitjans, ni en les xarxes, ni al carrer ni en els tribunals", ha emfatitzat.





En la rèplica, el president del Govern espanyol ha recriminat al president dels populars que s'oposi a "qualsevol cosa" que faci el Govern i que ara els critiqui "per haver destituït a un Guàrdia Civil".





A més, ha afirmat que en aquestes deu setmanes de la pandèmia Casado només s'ha dedicat a "posar". "Vostè concursa i competeix amb la senyora Ayuso a posats", ha emfatitzat, per animar-després a reflexionar per situar-se "al costadet de la ultradreta" i "començar a semblar el mateix" que Vox. Al seu entendre, aquest és un "problema per a la democràcia espanyola".