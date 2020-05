Vox convoca els militants en cotxe contra el Govern central el 23 de maig

Vox demanarà autorització per celebrar manifestacions en cotxe el proper 23 de maig als carrers de totes les capitals de província en protesta contra la gestió del Govern central en la crisi del coronavirus.





El seu objectiu és col·lapsar amb vehicles el centre de totes les ciutats espanyoles, com ja va avançar el líder d'el partit, Santiago Abascal, en l'últim debat al Congrés per a la pròrroga l'estat d'alarma.





El 24 de maig és precisament l'últim dia que aquesta vigent l'actual pròrroga de l'estat d'alarma concedida pel Congrés. Vox registrarà la seva sol·licitud aquest mateix dilluns davant les delegacions del Govern, segons ha decidit el seu Comitè d'Acció Política i ha anunciat en roda de premsa el seu portaveu, Jorge Buxadé.





"Confiem que el Govern recordi que hi ha una Constitució que consagra el dret a la manifestació ia la reunió i que aquests no poden ser vulnerats a través de l'estat d'alarma", ha avisat Buxadé, que creu que, en el cas que les manifestacions no siguin autoritzades, serà "la prova indiscutible" que l'Executiu utilitza l'estat d'alarma de manera "abusiva, desproporcionada i il·legal" per exercir un estat d'excepció "encobert".





Vox no ha avançat el recorregut que preveu per a aquestes protestes ni el seu lema, però ha garantit que es convocaran complint amb totes les mesures de seguretat i garanties sanitàries necessàries per protegir els ciutadans de l'coronavirus.









ALTERNATIVA AL GOVERN "SOCIALCOMUNISTA"





A més, Vox manté la possibilitat de presentar una moció de censura contra el Govern central, un mecanisme que el partit encara no té "dissenyat ni plantejat" però que considera necessari per oferir als ciutadans "una alternativa contra l'Executiu socialcomunista que aprofita la pandèmia per implantar la seva agenda "en comptes de treballar per" garantir l'ocupació i la salut".





El mateix Abascal va tenir oportunitat de traslladar aquesta "preocupació" per la situació política al líder del PP, Pablo Casado, en una conversa que van mantenir la setmana passada, tot i que no van abordar directament la possibilitat de presentar una moció de censura.





Buxadé ha assegurat que Vox no treballa per establir cap "estratègia" conjunta amb el PP, ja que el seu partit és l'únic que ofereix una alternativa "real" al Govern "socialcomunista" format per PSOE i Unides Podem.