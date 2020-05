Abascal amenaça amb sortir al carrer per combatre el "totalitarisme"

El president de Vox, Santiago Abascal, ha avisat aquest dimecres que els ciutadans es rebel·laran contra la gestió del Govern central en la crisi del coronavirus i ha advertit que no s'ha de confondre la "solidaritat" de la població amb "mansuetud".





Abascal ha llançat aquesta advertència en el Ple de Congrés durant el debat per a la pròrroga l'estat d'alarma. En la seva primera intervenció ha anunciat que Vox demanarà aquest mateix dijous autorització davant les delegacions del Govern espanyol per convocar concentracions en cotxe pels carrers de les principals ciutats espanyoles.





En el seu segon torn, el líder de Vox ha aprofundit en les seves crítiques a les "ànsies totalitàries" de l'Executiu i ha tornat a avisar del descontentament de la ciutadania. "No confongui la solidaritat i el bon comportament dels espanyols amb la mansuetud", ha advertit recordant les 'cassolades' que es convoquen contra el Govern central i que, segons ha assumit, no estan protagonitzades únicament per votants del seu partit.





Abascal ha lamentat no conèixer les xifres "reals" de morts per coronavirus a Espanya, que es oculti el nom dels experts encarregats d'estudiar l'evolució de cada província per passar de fase o la "mordassa" posada en xarxes socials per tapar les crítiques.









PODEM, UN PARTIT "COMUNISTA TOTALITARI"





En aquest context, ha acusat el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de permetre que l'estat d'alarma s'hagi convertit d'un partit "comunista totalitari" per a "destruir ocupació, empreses, autònoms, les classes mitjanes i que hi hagi milions de treballadors que hagin de viure d'una renda per obeir les consignes "del vicepresident Pablo Iglesias" i per destruir l'oposició, el pluralisme polític i els drets fonamentals com el dret de reunió".





El líder de Vox ha definit al Govern central com "incapaç, negligent i sectari", culpable de portar "a milions d'espanyols a la ruïna i milers de compatriotes a fèretres invisibles". "Són perill per a la salut, per a la democràcia i per la llibertat", ha conclòs.