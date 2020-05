El Govern central busca a empreses xineses per a substituir Nissan a Barcelona

Previsiblement dijous que ve Nissan anunciï que abandona la seva seu a Barcelona i l'Executiu central està buscant alternatives per mantenir la planta activa. Una de les mesures que estudia el Govern és la substitució de la companyia automobilística japonesa per una altra, i per això han iniciat una sèrie de contactes amb empreses de la Xina.









Els contactes s'han produït amb al menys tres companyies xineses, segons informa elEconomista. El Govern les està intentant atreure venent els avantatges que té la planta per a un fabricant asiàtic: com tenir la possibilitat de produir vehicles elèctrics en sòl europeu o tenir una infraestructura tan important a prop com el port de Barcelona.





Aquesta informació reforça la idea que Nissan va marxar de Barcelona. La companyia japonesa està elaborant un pla d'ajustos global on es preveu l'acomiadament del 15% de la plantilla, aproximadament 20.000 empleats.





Els cotxes xinesos tenen molt poca presència a Europa, de manera que la companyia que acceptés el tracte hauria una oportunitat d'or per convertir-se en la primera empresa automobilística i la Xina que conquesta el mercat europeu.