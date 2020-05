Twitter "castiga" a Trump per primer cop per difondre informació falsa

Twitter ha inclòs aquest dimecres per primera vegada una verificació de fets en dues piulades del president dels Estats Units, Donald Trump, que afirmen que les paperetes per votar per correu poden induir a un frau perquè les considera enganyoses.





En concret, Trump ha indicat en aquesta xarxa social que "no hi ha cap manera (zero!) que les paperetes del vot per correu no siguin substancialment fraudulentes". "Seran unes eleccions manipulades. De cap manera!", ha afirmat per criticar el governador de Califòrnia, Gavin Newsom.





En aquest sentit, Twitter hi ha inclòs el text d'ancoratge "Accedeix als fets sobre el vot per correu" que enllacen una pàgina amb el títol "Trump afirma de manera infundada que el vot per correu induirà a un frau electoral", en la qual desmenteix les asseveracions del president dels Estats Units.









Twitter afegeix un enllaç en el tuit de Trump que desmenteix l'afirmació del president





Així, aclareix que "els verificadors de fets diuen que no hi ha cap evidència que el vot per correu estigui relacionat amb el frau electoral"; "Només rebran les paperetes els votants que s'han registrat", i enllaça algunes notícies de mitjans com 'The Hill' o 'The Washington Post' que ho han analitzat.





La portaveu de Twitter, Katie Rosborough, ha assenyalat en un comunicat a la cadena de televisió CNN que els tuits del president nord-americà "contenen informació potencialment enganyosa sobre els processos de votació i s'han etiquetat per proporcionar context addicional sobre el vot per correu".





TRUMP DIU QUE TWITTER INTERFEREIX EN LES ELECCIONS





De la seva banda, Trump ha criticat l'acció i ha assegurat que Twitter "ha interferit" en les eleccions presidencials dels Estats Units del 3 de novembre, de la mateixa manera que ha tornat a reafirmar la seva opinió sobre el vot per correu.





"Twitter interfereix en les eleccions presidencials del 2020". "Diuen que el meu comunicat sobre el vot per correu pot portar a una corrupció massiva i frau, i que és incorrecte per la verificació de la CNN i 'The Washington Post'", els quals ha titllat de "Fake News CNN" i "Amazon Washington Post".