Rússia i les fake news: una arma per a desestabilitzar Occident

"Les regles de la guerra han canviat substancialment. Ha augmentat el rol dels mitjans no militars per a assolir objectius polítics i estratègics i, en molts casos, la seva eficàcia ha superat amb escreix la força de les armes ", va afirmar Valeri Guerásimov, actual Cap de l'Estat Major de les Forces de Defensa de la Federació russa i un dels homes més propers a Vladímir Putin.









Els Estats, tradicionalment, han fet servir mètodes de soft i hard power per imposar el seu punt de vista sobre els seus coetanis. El soft power, o poder tou, és aquell que es basa en la capacitat dels Estats per a influir en altres a través de la persuasió i el poder d'atracció. L'exemple més clar és Hollywood, que és un dels actors principals per projectar la imatge dels Estats Units al món.





El 'hard power' o poder dur, per contra, és el poder més conegut per tots. el més evident: la capacitat militar, econòmica i, en definitiva, la força bruta per imposar-se sobre altres països.





No obstant això, el món ha vist el naixement d'un nou poder, fruit de l'aparició d'Internet i de les xarxes socials i molt dominat per Moscou: el sharp power, o poder afilat. A cavall entre els dos tipus de poders clàssics, es basa en l'ús d'estratègies de manipulació de l'opinió pública, així com d'iniciatives diplomàtiques amb un caire inusualment agressiu.





En 2016, el militar Valeri Guerásimov va fer un pas més en el seu discurs, dibuixant quina anava a ser l'estratègia russa en el nou escenari global: "En aquest context adquireix especial importància una actuació massiva i intencionada, orientada a exercir influència sobre la consciència dels ciutadans (...) a través d'Internet. Els recursos informatius s'han convertit en una de les armes més eficaces. La seva àmplia utilització permet en el termini d'uns pocs dies desestabilitzar la situació d'un país des del seu interior. Els mètodes de guerra asimètrics més eficaços consisteixen en falsificar els fets i obstaculitzar la feina dels mitjans de comunicació. Els seus resultats poden ser comparables a un ús massiu de guerres i tropes ".





Però no són les úniques declaracions que expliciten l'estratègia del Kremlin. El ministre de Defensa, Serguei Xoigú, va afirmar el 2015: "avui en dia hem d'admetre que una paraula, una càmera, una imatge, Internet o la informació en general s'han convertit en armes, en un nou element de les Forces Armades". El 2017, Xoigú va començar a aplicar les seves tesis anunciant la creació d'unitats especials de guerra informativa "molt més eficaços que l'anomenat departament de propaganda (...) La propaganda ha de ser intel·ligent, potent i efectiva", va afirmar llavors.





Moscou té a la seva disposició una sèrie de mitjans amb presència al món que es dediquen principalment a influenciar en l'opinió de tercers països. Entre els més populars, estan RT, Sputnik o Russia Beyond the Lines.





Aquests mitjans són considerats una amenaça prioritària per a la Unió Europea (UE). Per aquesta raó, al novembre de 2015, des de les institucions de la UE es va crear un departament anomenat "East Stratcom Task Force", que es finança a través de recursos de la Unió i dels Estats membres. Segons la seva web, es dediquen a "abordar les campanyes de desinformació en curs a Rússia". Elaboren el butlletí setmanal Desinformation Review on denuncien les mentides publicades per mitjans de comunicació russos.





L'historial del Kremlin en aquest tipus de batalles informatives és ampli. Aquests són alguns dels exemples més documentats:





COBERTURA DE L'ENDERROC DEL MH17



El 14 de juliol de 2014, un avió de la companyia aèria Malaysia Airlines, amb 298 passatgers a bord, va ser derrocat per un míssil antiaeri Buk a 50 quilòmetres de la frontera entre Rússia i Ucraïna. Després de la investigació, un equip d'internacional d'experts va concloure que el míssil era de propietat russa i havia estat llançat des de la zona annexionada d'Ucraïna.





RT va donar llavors la versió russa de l'esdeveniment, assegurant que el vol MH17 havia estat escortat per dos caces ucraïnesos poc abans de desaparèixer. La informació va sortir d'un tuit d'un presumpte controlador aeri espanyol que treballava a l'Aeroport de Kíev.









Per a donar credibilitat a la seva versió RT va recórrer als seus propis experts. En el cas d'Espanya, Juan Antonio Aguilar, un ultradretà exmilitant de la Falange. Aquest va afirmar que "la situació, de moment, està controlada perquè només surti aquesta versió, que és la que li interessa a Poroshenko (president d'Ucraïna)". L'estratègia era clara: alimentar la conspiració per anul·lar la veracitat de qualsevol informació oferta per l'altre bàndol.





El Servei de Trànsit Aeri d'Ucraïna va fer una declaració assegurant que cal, per llei, que els controladors tinguin nacionalitat ucraïnesa per poder treballar. Per tant, era impossible que un espanyol pogués treballar de controlador a Kíev. D'altra banda, l'ambaixada espanyola va desmentir que hi hagués cap espanyol treballant de controlador per a aquest aeroport.





Tot i que les informacions de RT fossin desmentides, ells mai han publicat una rectificació. En 2016, quan es va publicar la primera part de la investigació, que assenyalava a Moscou com a propietària d'aquest míssil, RT va emetre una notícia al telenotícies criticant durament l'informe, denunciant una suposada manipulació de proves per part de Kíev.





ACUSACIONS DE HOMOSEXUALITAT A EMMANUEL MACRON

Poc abans de les eleccions presidencials de França, un exdiputat del Parlament francès, Nicolás Dhuicq, va acusar Macron de comptar amb "el suport de del poderós lobby dels homosexuals rics" a través de l'edició francesa de Sputnik. També ho va acusar de ser un "agent encobert de la gran banca nord-americana i de les institucions mundialitzadores". Des del mateix mitjà també se li va atribuir una relació secreta amb Matthieu Gallet, president de Ràdio France.





El rumor va córrer com la pólvora gràcies a la col·laboració de les edicions internacionals de RT i Sputnik. L'objectiu era desestabilitzar la campanya francesa a favor de Marine Le Pen. Des de Moscou mai han ocultat la simpatia que els genera la líder de la nova Agrupació Nacional. El partit de Le Pen, a més, ha rebut importants ajudes financeres de bancs russos.









Tement que li ocorregués com a Clinton a les eleccions americanes, el problema es va solucionar amb el veto de Macron a Sputnik i RT. Els van negar l'acreditació per accedir a la seu electoral fins a dues vegades.





Segons la directora de RT i Sputnik, Margarita Simonian, l'equip de Macron no va respondre a les peticions d'acreditació i no va donar cap explicació. "És d'aquesta manera tan poc elegant que deixa d'existir la llibertat d'expressió en un país que es vanaglòria de les seves llibertats gairebé més que del camembert i del brie", va afirmar la directora.





En aquest sentit, la jugada va ser perfecta. Els francesos més conservadors associaven a Macron amb una mena de secta homosexual i els més progressistes es van quedar amb la imatge d'un candidat que veta els mitjans de comunicació.