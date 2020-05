Rubiales guanya a Tebas: la justícia manté la prohibició de jugar futbol els dilluns i divendres

Victòria de Rubiales contra Tebas (de moment). El Jutjat Mercantil número 2 de Madrid ha desestimat íntegrament la demanda que va presentar LaLiga contra la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) pel calendari esportiu de la Federació que impedia disputar partits de LaLiga Santander i LaLiga SmartBank els divendres i dilluns.





Segons ha informat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el jutge ha entès que el conveni de coordinació vigent entre totes dues institucions, al contrari del que passava en els precedents, no recull cap precisió sobre disputar partits fora de la jornada oficial. Per tant, si la lliga vol celebrar partits en altres dies de la setmana haurà de compensar econòmicament a l RFEF.





Tebas y Rubiales es reuniran properament per pactar el calendari i poder jugar els cinc dilluns que demanava LaLiga. Rubiales ha cedit per petició d'Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, que va demanar a les dues parts que assolisin un acord econòmic per desbloquejar la situació.





Luis Rubiales (izquierda) y Javier Tebas (derecha)





Cal recordar que el Jutjat Mercantil número dos de Madrid va estimar parcialment a l'agost la sol·licitud de mesures cautelars de LaLiga per poder organitzar partits el divendres, però li va impedir que en programés el dilluns.