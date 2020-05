Es disparen les trucades per violència de gènere durant el confinament a Catalunya

La Generalitat ha detectat un total de 913 nous casos de dones en situació de violència masclista durant el confinament a Catalunya, entre els seus diferents serveis que ofereixen atenció a les dones.





Ho ha detallat aquest dimecres el Govern en una nota de premsa, després d'una anàlisi de les atencions a les dones en situació de violències masclistes entre el 16 de març i fins al 15 de maig, amb dades recollides per l'Observatori d'Igualtat de Gènere, l'Institut Català de les Dones (ICD) i per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.





Durant el primer mes i mig de confinament, el servei permanent telefònic 900900120 ha incrementat un 88% les trucades respecte a mesos anteriors, i les dues últimes setmanes a mesura que s'ha anat relaxant el confinament les trucades han seguit la tendència a disminuir, en un 22%: la setmana del 20 d'abril es van rebre de mitjana 61 trucades diàries i en els últims 15 dies s'han rebut unes 50.





Durant els dos mesos analitzats, els serveis presencials de Catalunya han fet atenció telemàtica a les dones que ja eren usuàries, i presencials quan ha estat necessari.





790 ATENCIONS A LA SETMANA





Des que va començar el confinament, les treballadores dels Serveis d'Intervenció Especialitzada han fet 7.894 atencions telemàtiques a dones en situació de violència masclista --una mitjana de 790 atencions a la setmana-- i, en el cas d'atencions a nens i adolescents, les professionals han fet 1.614 atencions --161 a la setmana--.





Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han rebut 1.537 denúncies per violència de gènere --violencia masclista en l'àmbit de la parella--, un 31% menys que en el mateix període de l'any anterior; i s'han registrat 1.957 incidents --actuaciones i requeriments policials-- per violència de gènere, el que representa un 33% menys que el mateix període de l'any anterior.









EVOLUCIÓ





Pel que fa a l'evolució dels casos nous, han anat creixent setmana rere setmana: s'ha passat de 36 casos nous la primera setmana de confinament a 88 casos nous l'última setmana analitzada.





També el nombre de situacions d'emergència de tots els serveis ha anat augmentant progressivament amb un repunt la setmana del 30 de març i un altre la setmana del 20 d'abril: el nombre de situacions d'emergència ha passat de 56 la primera setmana a 126 l'última.





En començar el confinament, el Govern va reorganitzar els serveis de la xarxa especialitzada en l'atenció a dones en situació de violència masclista, també amb iniciatives per vehicular el suport ciutadà i de l'entorn de les dones confinades, amb la campanya de l'ICD 'Establiment segur contra la violència masclista'.