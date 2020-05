Alarma per l'increment de les víctimes de maltractaments entre les dones joves

Segons l'últim informe de Violència Domèstica i de Gènere de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la xifra de dones víctimes de violència de gènere va augmentar un 2,0% l'any 2019. En 2019 es van inscriure com a víctimes de violència de gènere i violència domèstica, 39.757 persones, un 2,2% més que el 2018. D'aquestes, 36.745 van ser dones i 3.012 homes.





Destaca de manera greu l'augment del 6,2% entre les menors de 18 anys que van patir violència de gènere. Si el 2018 van ser 677, l'any passat es van constatar 719 casos.





Les dades públics no deixen d'alertar de la xacra de la violència masclista en la nostra societat. Segons l'INE, l'any passat 31.805 homes van ser denunciats per violència masclista, un 1,8% més que l'any anterior.





Així mateix, els menors de 18 anys van ser el grup d'homes que més fortament va incrementar les denúncies rebudes per maltractaments durant 2019. En concret, els adolescents van experimentar un increment del 21,4% com a receptors de denúncies per presumptes maltractaments a dones.









L'informe situa en 1,5 dones per cada 1.000 al nostre país la taxa de víctimes de violència de gènere. La majoria de les dones maltractades ho són en el tram dels 30 als 34 anys (3,7 per cada 1.000 dones), seguit de la franja d'edat anterior entre els 25 i els 29 anys (3,6 dones per cada 1.000).









LA RELACIÓ DE PARELLA, UN FACTOR CRIMINOGEN





Una altra dada interessant recollit per l'INE és la relació sentimental, que uneix el perpetrador de maltractaments amb la víctima, que torna a demostrar-se com un factor criminogen clau en aquest tipus de delictes.





En el 43,8% dels casos, tots dos mantenien una relació de parella o exparella de fet, amb una lleugera decantació per l'absència d'unió o desunió matrimonial (en el 29,5% eren xicot o xicota; en el 25,6% eren cònjuges o excònjuges).