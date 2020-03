El Govern central aprova un decret per garantir la protecció a víctimes d'explotació sexual i tracta

El Consell de Ministres d'aquest dimarts, 31 de març, aprovarà un reial decret que inclou mesures per garantir la protecció i assistència a les víctimes de la violència masclista. Així, ha de declarar com a essencials els serveis d'atenció a víctimes d'explotació sexual i tracta amb fins d'explotació sexual, segons han informat fonts del Govern central.









Les mesures, que han estat impulsades des del Ministeri d'Igualtat, s'adopten en el context de la crisi sanitària ocasionada pel nou coronavirus COVID-19 i "tenen un especial impacte en determinats col·lectius de persones especialment vulnerables que han de ser objecte de protecció per part del Govern central", segons sostenen aquestes mateixes fonts.





Entre les mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere s'estableixen com a essencials els serveis d'atenció a víctimes de violència contra la dones.





També es declaren com a tal els centres d'emergència, acollida, pisos tutelats i allotjaments segurs per a víctimes de violència de gènere, explotació sexual i tracta amb fins d'explotació sexual. Tots aquests centres seran equipats amb equips de protecció individual (EPI) per als treballadors i treballadores dels mateixos.





Així mateix, s'inclou la garantia d'una "alternativa habitacional segura" per a les víctimes de tota violència masclista, concretament a través d'allotjament en hotels en el cas que els serveis d'acollida no tinguin disponibilitat de places, segons han informat aquestes fonts governamentals.





D'altra banda, amb el decret també es garantirà el normal funcionament i prestació del sistema de seguiment per mitjans telemàtics de l'acompliment de les mesures cautelars i penes de prohibició d'aproximació en matèria de violència de gènere (conegut com Cometa).





D'altra banda, s'aprovaran mesures relatives al personal que presta serveis d'assistència social integral a víctimes de violència contra les dones de manera presencial. Així, les persones treballadores que tinguin contacte directe amb les víctimes i els que presten els seus serveis en centres d'emergència o acollida han de seguir les mesures de protecció recomanades pel Ministeri de Sanitat, segons el nivell de risc a què estan exposats.





Al respecte, estableixes que "sempre que les disponibilitats ho permetin", les administracions públiques competents així com les empreses proveïdores de serveis "s'hauran de dotar a les persones treballadores dels centres dels equips de protecció individual.





El Ministeri d'Igualtat ha impulsat aquest Reial decret que previsiblement rebrà llum verda demà i que se suma al Pla de Contingència contra la violència de gènere aprovat recentment. Fonts governamentals sostenen que les dones víctimes de violència de gènere "són un col·lectiu especialment vulnerable" en situacions d'aïllament domiciliari, per veure forçades a conviure amb el seu agressor. Això, segons incideixen, "les situa en una situació de més risc".