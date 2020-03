Neix una xarxa espanyola de guardians digitals per protegir els hospitals davant hackejos

Un grup d'experts en ciberseguretat s'ha reunit per protegir tots els hospitals del món, també a Espanya, davant de l'amenaça de hackers informàtics que aprofiten la pandèmia per atacar aquestes estructures crítiques.





Segons informa 'El Confidencial Digital', aquests dies un hospital dels Estats Units havia estat objecte d'un ciberatac llançat des de Brasil. Els hackers van infectar els correus electrònics amb un virus que impossibilitava les comunicacions entre sanitaris. Darrere d'aquestes intervencions normalment hi ha un interès econòmic: els hackers esperen aconseguir uns diners com a recompensa per cessar en els seus atacs.









El mateix director adjunt operatiu (DAO), el comissari principal José Ángel Jiménez, ja va advertir en una roda de premsa des de La Moncloa del perill que corren els nostres hospitals: s'ha detectat "un virus molt perillós dirigit a personal sanitari que pretén trencar tot el sistema informàtic dels hospitals".





En previsió que aquest tipus d'actuacions puguin estendre a països com el nostre que estan patint el flagell de virus, aquests professionals s'han unit per oferir tant assessorament com la seva ajuda desinteressada en cas de confirmar-se un hackeig.