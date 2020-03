La Policia Nacional identifica 12.000 webs que difonen 'fake news' sobre el coronavirus

La Policia Nacional ha alertat aquest divendres que ha localitzat unes 12.000 pàgines web relacionades amb la temàtica de la pandèmia de coronavirus que s'han creat "a l'uníson" per difondre activitats il·lícites com oferir una falsa vacuna. A més, aquest cos policial ha llançat una guia de bones pràctiques per evitar la difusió de rumors en xarxes socials.





"La veritable intenció", ha dit el director adjunt operatiu (DAO) de la Policia en la compareixença diària a la Moncloa, "és obtenir les dades bancàries i personals". En aquest sentit, ha demanat que es desconfiï i no s'obrin enllaços a web sospitoses, limitant les compres en línia a botigues de confiança i consignant les dades que siguin estrictament necessaris.





"El fet que la majoria d'aquests dominis s'hagin registrat pràcticament a l'uníson i sota els mateixos proveïdors de servei ens indica que la seva adquisició pot ser un pas previ al seu ús per a activitats il·lícites com la distribució de virus informàtics o la comissió d'estafes línia", ha afegit.









GUIA CONTRA ELS RUMORS





La Policia, a més, ha llançat una guia amb cinc recomanacions senzilles a disposició dels ciutadans amb la idea d'evitar la difusió de notícies falses. Aquesta campanya contra la desinformació també es difondrà a través dels perfils oficials a Instagram, Facebook, Youtube o Twitter.





ES INTENSIFIQUEN ELS CONTROLS DE CARRETERA





En la compareixença al costat del general Santiago, cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil, els dos comandaments han lamentat la mort del primer agent dels Mossos d'Esquadra víctima d'el Covid-19 i, en ser divendres, s'ha recordat que s'intensificaran els controls a la carretera per evitar desplaçaments sense justificació durant el cap de setmana. "Tindrem tolerància zero", han avisat.





Al llarg de dijous passat, 80 persones van ser detingudes per incomplir les condicions de confinament previstes en la lluita contra la pandèmia del COVID-19. A més, agents dels dos cossos van aixecar un total de 11.070 actes amb propostes de sanció per diferents violacions el Reial Decret 463/2020 d'instauració de l'estat d'alarma. Aquestes xifres no inclouen l'activitat de les policies autonòmiques i locals.





En la compareixença conjunta han agraït el treball que està realitzat la seguretat privada en la gestió de la crisi sanitària, especialment dels més de 100.000 vigilants de seguretat desplegats a tot Espanya.