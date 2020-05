UGT rebutja que Nissan tanqui les seves plantes de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca

UGT FICA de Catalunya ha mostrat aquest dijous el seu rebuig i indignació per la decisió de el grup Nissan de tancar les seves plantes a Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca (Barcelona), i ha lamentat la "falta de voluntat" dels actors involucrats per intentar salvar les factories i les plantilles.





En un comunicat després de l'anunci de la companyia, ha assenyalat que aquesta decisió, "presa enmig de la crisi sanitària de Covid-19", condemna a més de 3.000 famílies de forma directa ia unes 20.000 de manera indirecta.





Ha retret que les relacions laborals entre la direcció i el comitè d'empresa han estat "nul·les", ha afirmat que la situació ve de lluny i que les diferents administracions i la direcció europea i japonesa de Nissan no han estat a l'altura de les circumstàncies .





El sindicat ha afirmat que Nissan Motor Ibèrica ha estat treballant a el 64% de la seva capacitat des de 2012, i ha subratllat que l'estratègia empresarial desenvolupada per la companyia al llarg dels últims anys ha estat "nefasta" ja que, segons UGT, es ha passat de fabricar tot terrenys a monovolums sense cap estratègia comercial coherent.





Ha retret que no s'ha invertit a la planta de producció i ha dit que les negociacions dels convenis "no han afrontat els problemes reals" com, segons el sindicat, demostren els acomiadaments de 2009 i 2019.





Per a UGT, el tancament de Nissan a Barcelona "ratifica la situació de crisi en què es troba la indústria automobilística", i ha urgit a que es prenguin mesures urgents per al sector que permetin mantenir els centenars de llocs de treball que implica aquesta indústria, recordant que Espanya és el segon país productor automobilístic a Europa.





El sindicat ha reclamat que s'adoptin "mesures urgents" per reindustrialitzar un sector que genera més de 2 milions de llocs de treball a Espanya.