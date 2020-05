El trasplantament de medul·la òssia ha crescut un 50% a Espanya en els últims deu anys

El trasplantament de medul·la òssia ha crescut un 50 per cent en l'última dècada a Espanya, segons es desprèn de la memòria de les dades de 2019 que realitzen el Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), gestionat per la Fundació Josep Carreras, i l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i que s'ha publicat aquesta setmana.









Al llarg de l'any passat es van realitzar 3.444 trasplantaments de progenitors hematopoètics (TPH), o de cèl·lules mare de la sang, dins els quals s'inclouen medul·la òssia, sang perifèrica i cordó umbilical. D'ells, 2.146 eren del propi pacient, mentre que 1.298 van ser obtinguts d'un donant. Aquestes xifres insisteixen en el creixement sostingut d'aquesta tècnica terapèutica, ja que suposa un augment del 2 per cent de trasplantaments respecte a 2018.





Així mateix, Espanya disposa de 64.662 unitats de sang de cordó umbilical (SCU), un 8 per cent de totes les emmagatzemades en el món (790.000) i el major registre d'Europa, tercer del món darrere dels Estats Units i Taiwan. En 2019 es van enviar 122 unitats de SCU per a trasplantament, set per a pacients nacionals i 115 per a estrangers. En 19 casos de trasplantament no familiar es va emprar SCU de donants altruistes.





Ara bé, el que més ha augmentat és el trasplantament al·logènic (provinent d'un donant) en un 60 per cent i el del donant no emparentat en un 76 per cent, resultat de l'ampli desenvolupament d'aquesta opció de tractament. Per això, gràcies a totes aquestes opcions de donació, les organitzacions han assegurat que en l'actualitat "tots els pacients que ho necessiten disposen d'un donant adequat".





Al tancament de l'any, Espanya comptava amb 420.730 donants inscrits al REDMO. Gràcies a ells, 221 donacions van ser efectives, un 10 per cent més que l'any anterior, si bé al llarg de 2019 es van incorporar 36.108 nous donants al registre.





LA MITJANA D'EDAT DEL DONANT: 34 ANYS

D'altra banda, la mitjana d'edat dels donants disponibles és de 34 anys i la dels donants incorporats en 2019 va ser de 30, de manera que el 53 per cent dels donants disponibles és menor de 40 anys. Pel que fa al sexe, el 63 per cent de l'total de donants són dones i dels nous donants de 2019, el 66 per cent també són dones.





Pel que fa a la procedència de l'donant no familiar, l'any passat el 24 per cent van procedir de l'registre espanyol. Aquest increment facilita la logística i millora la sostenibilitat del nostre sistema i és una de les claus que marca el Pla Nacional de Medul·la Òssia.





Al món ja hi ha més de 36 milions de donants registrats i Europa, amb prop de 16,5 milions, és el continent amb major cultura de donació de progenitors hematopoètics. En nombres absoluts, Espanya ocupa el cinquè lloc en el rànquing europeu en donants de medul·la òssia, per darrere d'Alemanya, Polònia, Regne Unit i Itàlia. Ha pujat una posició respecte al balanç de l'any anterior.





En 2019 es van activar 869 noves recerques de donant no emparentat per a pacients espanyols. De fet, es van localitzar 1.394 donants compatibles no emparentats per 757 pacients, fet que suposa gairebé dos donants per a cada pacient. En l'última dècada, el temps mitjà de recerca d'un donant s'ha reduït un 45 per cent i, actualment, és de 28 dies.