El sector de la salut mental demana prioritzar l'atenció comunitària en la desescalada

La F ederació Salut Mental Catalunya, formada per 72 entitats, ha reclamat aquest dimecres un pla per desescalar el confinament per coronavirus que prioritzi l'atenció comunitària amb els recursos necessaris per a tots els àmbits, ha informat en un comunicat.





Ha demanat que es reforcin els serveis socials per atendre les necessitats derivades del Covid-19 amb impacte en la salut mental de la població, l'acompanyament personalitzat a persones amb problemes de salut mental i les activitats de suport mutu, entre d'altres.









La federació ha insistit que aquest pla ha de permetre l'atenció a l'"increment de problemes de salut mental i addiccions derivats de la pandèmia", garantir el suport adequat a les persones amb problemes previs i assegurar una resposta àgil i ràpida quan es demana ajuda.





Ha assegurat que és "imprescindible" restablir i incrementar el circuit de serveis d'atenció a la salut mental, així com reforçar-los amb més professionals.





Sobre les persones amb problemes de salut previs a la pandèmia, ha explicat que s'han de centrar en ells perquè reprenguin la seva recuperació, sobretot en els casos en què viuen sols i amb pocs recursos.