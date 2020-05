Illa nega que el Govern espanyol oculti les xifres de morts del Covid-19

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha negat aquest dijous novament que el Govern espanyol estigui ocultant les xifres de morts o de positius del Covid-19, després del canvi de sistema en el recompte de dades o l'informe del Sistema de Vigilància de Mortalitat Diària (MoMo), que ha detectat un excés de morts durant la pandèmia de 43.000 persones mentre les dades oficials mostren una xifra de 28.000 morts.





Durant la seva compareixença setmanal a la Comissió de Sanitat de Congrés per la crisi del coronavirus, el ministre ha explicat en primer lloc que les dades tant de les morts comptabilitzades oficialment com del MoMo provenen "del Govern d'Espanya". "Voluntat d'ocultació no hi ha quan són dades que proporcionem des del propi Govern central", ha argumentat.





Illa ha reconegut que s'ha produït un "increment important" en la mortalitat esperada en el MoMo, que rep la informació directament dels registres civils, però ha puntualitzat que no està del tot clar "si tota aquesta mortalitat és causa del Covid-19 o no", tal com ha manifestat en alguna ocasió el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón.









En qualsevol cas, el ministre s'ha mostrat obert a realitzar estudis sobre la mortalitat de virus un cop finalitzi la pandèmia, per obtenir una dada més proper a la realitat. "Això és habitual que es faci, som els primers interessats a fer aquests estudis. En el seu moment farem els estudis que ens recomanin els experts", ha apuntat.





El ministre ha continuat la seva intervenció reivindicant que "no hi ha confusió en les dades". "No hem canviat set vegades de criteri, hem anat adaptant, afinant i polint la definició de casos. Hem anat ampliant la definició de cas i els criteris per a proporcionar les dades. En la fase de desescalada calia donar un tipus d'informació diferent per monitoritzar l'adequada transmissió de l'epidèmia. Ens permeten ser molt més precisos, distingir entre diagnosticats i inici de símptomes. Potser hauria estat més còmode mantenir aquestes dades, però els tècnics em van dir que per a aquesta etapa era necessari aquest canvi", ha argumentat. "Hi pot haver algunes coses a millorar, però no hi ha obscurantisme ni improvisació. Aquest canvi ho vaig explicar aquí fa dues setmanes", ha insistit.





Pel que fa al còmput dels morts, ha reivindicat que se segueixen "els criteris" dels organismes internacionals com el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS ), és a dir, que es comptabilitza de manera oficial als morts que han donat positiu en la prova diagnòstica del Covid-19, i no en aquelles que només presentin símptomes compatibles. "El seguirem fent així", ha avançat.





D'altra banda, el ministre ha defensat que el Ministeri de Sanitat ha publicat "tots els informes" científics sobre la pandèmia, i que en cap cas s'han retirat del seu web, sinó que simplement s'han actualitzat per uns altres.

"No hem esborrat ni alterat cap informe. Si té dubtes sobre un en particular m'ho saber. Hi ha un compliment estricte de la legislació en el Ministeri de Sanitat. Crec que pas la prova de transparència amb comoditat si els comparem amb altres responsables de les comunitats autònomes o d'altres països", ha esgrimit la diputada popular Cuca Gamarra.





D'altra banda, el ministre ha retret al diputat de VOX Juan Luis Steegmann que hi hagi anomenat "virus xinès" a la SARS-CoV-2, causant del Covid-19. "El virus té un nom científic i és com li devem trucar. No ens enfrontem a un grup social ni a un determinat territori del món. Ens enfrontem a un virus molt perillós", ha assenyalat Illa.