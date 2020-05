Referents com Antonio Banderas i Carlos Álvarez reflexionen sobre la 'nova normalitat'

La Universitat de Màlaga, dins de la iniciativa 'Buscàvem les solucions i #noscambiaronlosproblemas' ha citat aquest dijous a quatre referents del món de la cultura: l'actor i productor Antonio Banderas; el baríton Carlos Álvarez, l'escriptor Antonio Soler --els tres, honoris causa per la UMA-- i el director artístic del Museu Picasso, José Lebrero, per prendre el pols al sector de cara a la 'nova normalitat'.









Tot i que en aquests dos mesos de confinament molts artistes han compartit el seu talent de manera altruista a través de les xarxes socials, en la desescalada i la reincorporació a l'activitat el sector cultural es pregunta: "Hi ha vida (i treball) després de la pandèmia? " .









Per comprovar-ho, aquests quatre referents de la cultura malaguenya han participat en una conferència virtual moderada per la periodista Maria Eugenia Merelo, del Diari Sud, mitjà que ha col·laborat amb aquest projecte.





La trobada ha comptat amb 689 inscrits i una mitjana de 350 participants simultanis durant la jornada. Molts d'ells han interrogat els ponents sobre la seva visió sobre diferents aspectes del futur que s'obre en aquests dies, com el grau d'afecció de la crisi en els diferents subsectors culturals, les normes per tornar a la normalitat o l'exploració dels mecanismes de supervivència econòmica de les institucions culturals.





Per a un "optimista patològic", com s'ha definit Banderas, és important nodrir-se de tot el que està passant i buscar solucions a les noves necessitats de seguretat, aforament, distàncies, etcètera.





El teatre és un dels que més patirà la crisi sanitària. A l'igual que els escenaris de Carlos Álvarez, per a qui "la creació potser no s'hagi vist molt afectada, però sí els canals de distribució i els espais expositius".





Lebreros, en aquest sentit, ha manat esperances als tres, ja que el Museu Picasso ha tornat a obrir "i us puc assegurar que fa un mes no ho vèiem". Soler, per la seva banda, ha al·ludit a la seva "pessimisme natural" per recordar que a l'efecte d'aquesta pandèmia cal sumar-li les conseqüències de la crisi de 2008.





RETORN A LA CULTURA

No obstant això, de cara a la 'nova normalitat', "tant és que es vulgui gaudir d'un quadre o veure una pel·lícula o una representació: és emocionant veure el desig que hi ha a la gent per gaudir de la cultura" ha comentat Lebrero, per a qui la vida no s'entén sense. A l'igual que Banderas, que ha afirmat que "la meva vida no tindria sentit sense música, li faltaria sal".





Tots han coincidit a assenyalar "la confusió" com un dels handicaps amb què es troben els gestors culturals per afrontar els efectes de la pandèmia. Perquè la crisi no ha afectat per igual a tots els sectors.





El teatre o l'òpera "necessiten tenir moltes persones tancades en un lloc per gaudir d'una obra. Una companyia balla i sua durant molts minuts i això és complex de pensar ara mateix. Ara si estàs assegut en un teatre i algú et tus darrere, és una tragèdia ", ha apuntat Banderas.





I encara que "la relació que s'estableix entre l'escenari i el públic és individual, es fa necessari oferir noves propostes atractives perquè el públic vulgui tornar a les butaques i no haver de quedar-se a casa", enganxat a la pantalla amb possibilitat de consumir gratuïtament les propostes culturals, ha afegit Álvarez.





Quant als escriptors, Soler ha assenyalat que "a l'activitat literària aparentment no l'afecta aquesta situació, però, la concentració de l'escriptor no és la mateixa. Hi ha interferències que no et deixen treballar amb normalitat, hi ha certa sensació que algú està esgarrapant el vidre ", al que s'afegeixen la suspensió de les fires o de les conferències.





El cas dels museus és diferent, ja que els visitants no estan quiets i deambulen per les sales, però, segons Lebreros, "aquests espais hem de saber administrar-los perquè segueixin sent sales vàlides per gaudir de l'Art".





Preguntats per les vocacions dels joves per dedicar-se a alguna de les seves parcel·les, han assegurat que la situació actual "no és fàcil". Álvarez ha recordat que "se'ns obliga a tenir un èxit immediat i estem sotmesos a l'opinió dels altres", mentre que Soler ha al·ludit a tot el procés pel qual passa un llibre des que surt del cap de l'autor fins a arribar a la llibreria i Banderas ha recordat amb humor la tan portada i portada Llei de Mecenatge, "que sempre està sobre la taula de tots els governs però ningú li posa el cascavell al gat".





Pel que fa als consells que donarien als joves, viatjar, llegir i formar-se han estat els tres elements que han unificat criteris. I ja per concloure, fent una abstracció del passat i del futur, els intervinents han recomanat "fer coses meravelloses", segons Lebreros.





"Aprofitar la necessitat que tenim els uns dels altres" (Banderas); "força i generositat, els dos puntals filosòfics de l' 'sant-laic' Espinoza" (Soler) i "aprofitar el múscul que ha aconseguit en tot aquest temps el món de la cultura per fer un pols a qui calgui i que aquest reconeixement arribi a bon port "(Álvarez) completen les recomanacions.





El concurs #noscambiaronlosproblemas segueix obert fins al proper 31 de maig, i consisteix en definir els nous problemes que apareixeran després de la pandèmia.





S'ofereixen premis a les millors aportacions, com el Premi-UMA, que atorgarà fins a cinc ordinadors portàtils, amb els seus corresponents diplomes acreditatius, i el Premi-La Caixa, que oferirà fins a 15 beques, de 2.000 euros cadascuna, als autors de les millors propostes que seleccioni el jurat, destinades a cobrir part de l'import de la matrícula d'el Màster Universitari en Lideratge, Innovació i Emprenedoria de la Universitat de Màlaga el proper curs acadèmic.