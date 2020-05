Els funcionaris de presons a Ministre Marlaska: "Vostè ens margina, oblida, vilipendia i ignora"

A el Ministeri d'Interior se li obre un nou front després de l'anunci de l'equiparació salarial entre la policia i la guàrdia civil, els funcionaris de presons estan molt molestos.





















Els funcionaris de presons afirmen "som la tercera gran pota de la seguretat de l'Estat i hem esclatat" i els sindicats s'estan reunint per a organitzar com convocar mobilitzacions quan acabi l'estat d'alarma. "Creiem que ens tenen abandonats", ja que segons denuncien "falta personal, tenim un dèficit estructural de 3.500 persones." Treballem amb una mitjana de dos funcionaris per cada 100 interns ".





Des de la Associació Professional de Funcionaris de Presons (APFP) han enviat una dura carta a el Ministeri d'Interior amb totes les peticions: "vostè com a ministre ens margina, oblida, vilipendia i ignora" i en ella li recriminen que des de la presa de possessió fa dos anys, al juny de 2018, tots els seus compromisos amb el col·lectiu han estat incomplerts.





EL GREUGE COMPARATIU DEL SALARI





"Portem reivindicant una millora salarial" i afirmen que els funcionaris de les presons catalanes cobren uns 500 euros més que la resta d'Espanya i això que "hem estat un servei públic essencial durant el coronavirus" i els treballadors han demanat a Interior que convoqui una taula de negociació amb tots els sindicats per arribar a un principi d'acord.