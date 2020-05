Twitter censura un missatge de Trump per "glorificar la violència"

Primer va marcar un missatge de Donald Trump com dubtós. El president va reaccionar aprovant una ordre executiva que esquinça l'escut legal que protegeix les xarxes socials. Què farà ara el polític conservador ara que Twitter ha soterrat un altre missatge seu per "glorificar la violència"?





El president va llançar aquest matí dos missatges queixant-se dels disturbis per l'assassinat d'un home negre per la policia de Minneapolis. Va amenaçar amb enviar als militars si el "alcalde de l'esquerra radical" no era capaç de pacificar la ciutat.









Immediatament, en un segon tuit, va dir que "aquests matons estan deshonrant la memòria de George Floyd i jo no deixaré que passi. Acabo de parlar amb el Governador Tim Walz i li vaig dir que té els militars a la seva disposició completament. Qualsevol dificultat i nosaltres assumirem el control, quan el pillatge comença, els tirotejos comencen. Gràcies ".





Twitter sembla que ha interpretat les paraules del polític com una incitació a la violència. Aquest matí, hora espanyola, va ocultar la vista prèvia de l'missatge per incomplir "regles de Twitter relatives a glorificar la violència". La companyia afegeix que "no obstant això, Twitter va determinar que pot ser d'interès públic que dit tuit romangui accessible" de manera que encara es pot llegir després de saltar-se la advertència inicial.









A el menys una comissaria ha estat cremada pels manifestants i centenars de negocis incendiats i cremats. Les protestes s'estenen per altres ciutats d'Estats Units.





El dimecres Twitter "castigar" a Trump per primera vegada per difondre informació falsa. Va ser un càstig inferior al d'avui. Només va marcar el missatge, sobre la polèmica de fomentar el vot per correu al fil del coronavirus, com dubtós.