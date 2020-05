Anuncien un repunt de divorcis i separacions després del confinament

Experts han alertat que l'anomenat 'efecte setembre "que s'experimenta després de períodes de vacances a l'estiu, Nadal i fins i tot Setmana Santa i que es caracteritza pel repunt de divorcis i separacions podria donar-se també després del confinament pel coronavirus.





L'advocat, vicepresident de la Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF) i vocal de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família (AEAFA), Ramon Quintano, ha assegurat que encara és aviat per saber el nombre de peticions de separació i divorci, però "hi haurà un repunt".

El psicòleg i director de l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella de Barcelona, Pere Font, ha assegurat que el nombre de separacions i divorcis post-confinament serà més gran als registrats en aquestes mateixes dates però de l'any passat: "Els professionals que ajudem a parelles en crisi tindrem molta feina".





Les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) indiquen que el 2018 es van produir 99.444 casos de nul·litat, separació i divorci a tot Espanya, i 17.705 a Catalunya.





EFECTE MULTIPLICADOR





"El divorci augmentarà segur", ha avisat Font, i ho ha atribuït a l'aparició de noves friccions fruit de dos mesos de convivència contínua, sumada a les limitacions del confinament, que impedeixen diluir tensions amb activitats i contacte extern amb altres persones.





Font ha advertit l''efecte multiplicador' del confinament en les relacions de parella; segons el psicòleg, qui estaven en una relació satisfactòria ara estan millor, mentre que aquells que travessaven una crisi o període de malestar ho veuen potenciat.





Font no ha descartat el fenomen dels 'Corona Boomers' --una eventual nova generació de nadons que poden néixer a finals d'any i a principis de 2021 com a fruit del confinament--, però ha assenyalat que el descens d'ingressos la ciutadania serà un aspecte que limitarà aquest fenomen, i no augura una època de bonança reproductiva.





RELACIONS AFECTIVES ABANS QUE SEXUALS





Dades d'una enquesta de Doctorialia sobre els efectes del confinament en la salut de la població afirmen que 4 de cada 10 parelles van assegurar que ha afectat a la seva relació, dels quals un 19% va afirmar haver descobert aspectes negatius de la seva parella, i un 62 % va indicar tenir menys relacions sexuals.





Font ha explicat que la frustració causada per les conseqüències del confinament pot causar una baixada de la libido i les ganes de mantenir relacions amb la parella.









VIURE SOL O EN PARELLA





Sobre les parelles que no viuen juntes ha remarcat que, tot i que el confinament ha visibilitzat la masturbació i el cibersexe, a la llarga les dues pràctiques no poden reemplaçar el contacte físic i afectiu, de manera que després del confinament prevaldrà la proximitat i el contacte íntim no necessàriament sexual.





A més, Font ha destacat que el Ministeri de Sanitat holandès va recomanar als ciutadans solters buscar un company sexual per passar el confinament, cosa que ha titllat de "sensat".





No obstant això, ha explicat que en un context post pandèmia s'adoptaran nous comportaments, més "selectius i prudents" en la selecció d'una nova parella sexual per la por a un possible contagi.