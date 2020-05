Adéu a les franges horaris a la fase 3 de la desescalada

El Govern ha eliminat les franges horàries en la fase 3 de la desescalada i permetrà reunions de fins a un màxim de 20 persones en domicilis i a l'aire lliure, segons recull aquest dissabte el Butlletí Oficial de l'Estat.





Les illes de la Gomera, El Hierro, La Graciosa i Formentera són els territoris que han rebut el vistiplau del Ministeri de Sanitat per passar a fase 3 d'desescalada a patir del dia 1 de juny, tal com va informar aquesta setmana el ministre d' aquest Departament, Salvador Illa.









En aquesta fase de la desescalada, tal com exposa el BOE, no quedarà reservada cap franja horària a col·lectiu algun. En el cas de contacte social amb persones que es troben dins dels grups considerats vulnerables al COVID-19, s'hauran d'extremar les mesures de seguretat i higiene.





A més, l'ordre estableix que els grups haurien de ser d'un màxim de vint persones, excepte en el cas de persones convivents, si bé el Ministeri ha insistit que s'han de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció del COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat de, com a mínim, dos metres, o bé mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta respiratòria.





En la fase 3, es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l'efecte del procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn a lloc de residència familiar, assistència i cura de gent gran, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa.