Així serà la reobertura de les discoteques a Catalunya durant la desescalada

La Federació d'Empresaris d'Oci Nocturn (Espanya de Nit), junt amb el Instituto de la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), ha elaborat una 'Guia de Mesures de Reducció de Riscos contra el Covid19' en l'oci nocturn en la qual ha participat el Gremi de d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província i la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn. L'objectiu esgarantizar al màxim la seguretat i la protecció de la salut de treballadors i clients, conscients que, a hores d'ara, totes les mirades estan posades en com serà la tornada a la nova normalitat de la vida nocturna, ja que es tracta d' una de les activitats més emblemàtiques de la societat. Un pla de mesures que es troba en fase de validació pel Ministeri de Sanitat, que, en els pròxims dies, penjarà les guies dels sectors turístics pendents en la pàgina web de l'Ministeri d'Indústria Comerç i Turisme.









Tots dos col·lectius, asseguren que el sector està preparat per iniciar la seva reobertura tenint en compte l'evolució favorable que està tenint l'epidèmia, a hores d'ara, i aprofitant l'experiència dels sectors que han iniciat abans la desescalada. Tot i així, l'oci nocturn "pretén traslladar un missatge de prudència i de respecte als calendaris de la desescalada que pugui establir el Ministeri de Sanitat i que han de permetre recuperar l'activitat de clubs i discoteques al llarg del pròxim mes de juny", assenyalen des de les patronals de l'oci nocturn català.





En aquest context, la presentació de la 'Guia de Mesures de Reducció de Riscos contra el Coronavirus', subratllen, "ha de contribuir a transmetre un missatge de seguretat i de capacitat per recuperar l'activitat, en els més de 3.700 locals d'oci de Catalunya , amb totes les garanties, aplicant els protocols d'actuació i posant en marxa les mesures de prevenció per protegir el públic i a les treballadores comptant amb el seu sentit de la responsabilitat ".





Paral·lelament a la difusió de la guia, es realitzaran diferents proves pilot i assajos en entorns reals que permetin avaluar la implantació dels protocols i mesures preventives abans de la seva generalització quan es produeixi la reobertura dels locals en la fase 3 de la desescalada.





Pel que fa als avantatges del sector recreatiu a l'hora d'adaptar-se a la nova normalitat, "cal tenir en compte que el sector ha mostrat amb escreix la seva capacitat d'adaptació als reptes com ja es va demostrar amb l'entrada en vigor de la prohibició del tabac, que va suposar un abans i un després pel que fa als hàbits del públic i el funcionaments en els locals d'oci ", remarquen el secretari general del Gremi, Ramon Mas i el secretari general de FECALON, Fernando Martínez. També el fet que els clubs, sales de festes i discoteques "compten amb el personal d'admissió responsable de la vigilància i el control de funcionament de les sessions i del comportament del públic, el que ens situa, de nou, en una situació favorable respecte a altres sectors a l'hora d'enfrontar-se a la nova realitat postcovid ".

PRINCIPALS PROTOCOLS I MESURES PREVENTIVES

La guia de mesures proposa, en primer lloc, la utilització de terrasses en els locals d'oci com a mecanisme per facilitar la progressiva recuperació de la seva activitat com a eina de suport i control dels fluxos de públic a l'interior dels locals.





En segon lloc i de cara a controlar l'accés a l'interior dels establiments, caldrà adaptar el funcionament de les cues i utilitzar els elements de senyalització per assegurar que es compleixen els 2 metres de distància interpersonal.





En relació a les barres, caldrà promoure l'ús de palletes ecològiques, i serà recomanable la utilització de listes de preus simplificades, PDA, aplicacions amb codis QR i sistemes de pagament a través de TPV.





Un altre dels elements que contribueixen a facilitar el funcionament dels locals en la nova normalitat és la utilització de reservats i llotges VIP, que contribuiran a sectoritzar els espais i garantir a la distància entre els grups de persones.





En el cas de les pistes de ball, l'ús de mascaretes serà obligatori mentre ho estableixi l'administració sanitària, s'acotarà el perímetre de la pista de ball i s'utilitzés una quadrícula que permeti orientar el públic sobre quina ha de ser la zona de ball que ocupi per protegir i reservar la distància interpersonal. El local ha de determinar la capacitat de públic de la pista de ball i serà el personal d'admissió qui supervisarà que es respectin aquestes mesures.





Pel que fa a les cambres de bany, és imprescindible el rentat de mans a l'entrar i al sortir, i els locals comptaran amb personal responsable del control de la capacitat d'aquests i del seu correcte funcionament.