Felip VI elogia les Forces Armades: "Som un gran país que sap vèncer les dificultats"

El Rei ha enviat aquest dissabte un missatge d'"esperança i confiança" en el futur d'Espanya, que està travessant la crisi sanitària "més important" de la seva història recent i encara ha de superar "temps difícils", però que és "un gran país que encara sempre de front les dificultats, per importants o greus que siguin, i les sap vèncer".





Felip VI ha transmès aquesta idea durant una videoconferència amb militars celebrada amb motiu del Dia de les Forces Armades. La crisi del coronavirus ha impedit aquest any celebrar aquesta festivitat amb una gran desfilada militar --en aquesta ocasió preveu Huesca--, però el Rei ha aprofitat l'ocasió per contactar amb diferents unitats militars en diferents operacions.





Des de la base de Retamares, a Madrid, el Rei ha transmès el seu dolor per les víctimes de la pandèmia, entre les quals també es troben membres de les Forces Armades, i ha expressat el seu "reconeixement" per la "permanent vocació de servei a Espanya "dels militars.





Després de més de dos mesos d'estat d'alarma, el monarca ha celebrat que la situació generada pel Covid-19 "ha millorat notablement", encara que ha emplaçat a tota la societat a "continuar sent prudents i no baixar la guàrdia".





En aquest context, ha aplaudit l'aportació de les Forces Armades a la lluita contra aquesta crisi, en què han demostrat la seva "capacitat, preparació i disponibilitat", així com els seus "valors i virtuts".





"Heu afrontat qualsevol tasca que se us ha sol·licitat, estant en tot moment i lloc on els ciutadans us han necessitat. Un compromís amb la societat que heu exercit amb professionalitat i eficàcia, amb respecte i humanitat, i que romandrà com a exemple i motiu de orgull per a tots els espanyols", ha aplaudit Felip VI.





Aquesta tasca, segons ha reconegut el Rei, "no ha estat una tasca fàcil" i ha obligat a les Forces Armades a fer "una ràpida adaptació" per poder assumir els compromisos de l'Operació Balmis mentre continuaven complint amb les seves missions permanents, tant fora com dins d'Espanya.









Aquest esforç contra el coronavirus ha tingut el reconeixement de la societat i el monarca així ho ha reconegut també: "Vull dir-vos també que em sento molt orgullós de la profunda identificació de poble espanyol amb les seves Forces Armades que, en aquesta situació, les ha sentit com seves i al seu costat més que mai".





A tots ells els ha felicitat per la seva "capacitat d'adaptació" i l'especialització demostrada per fer front a situacions "mai desitjades".





També ha contactat amb l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid, que durant la pandèmia ha vist depassades les seves capacitats igual que la resta de la capacitat sanitària espanyola. Segons ha detallat el director de centre, l'hospital va haver d'ampliar la seva capacitat de llits en un 51%, en un 450% les urgències i en un 277% la capacitat de cures intensives. "El Gómez Ulla marcarà aquests mesos com una fita pel seu acompliment en circumstàncies molt complexes", ha reconegut el Rei.





MISSIONS A L'EXTERIOR





El coronavirus també ha afectat les missions a l'exterior, ja sigui pel contagi d'algun dels seus membres, la paralització de les comeses o el retard en el relleu. Aquest últim és el cas dels militars desplegats al Líban, que hauran d'esperar un o dos mesos a què arribin els efectius que els rellevaran en la missió, segons ha explicat des Marjayoun el general Marcos Yago.





Membres de la Legió, el Rei els ha transmès la seva felicitació pel centenari que se celebra aquest 2020 i ha manifestat el seu desig de "trobar la manera adequada" de poder celebrar amb ells aquest esdeveniment.





També ha parlat amb el contingent desplegat al Bàltic per a la vigilància del seu espai aeri, un exemple que Felip VI ha destacat com la manera més clara de demostrar el compromís d'Espanya amb els seus aliats internacionals.





Pel que fa a l'Iraq, operació que el Rei va visitar al gener de 2019, el coronel César García del Castell ha detallat la seva tasca de lluita contra "una altra pandèmia internacional" com és el terrorisme. Des de l'any 2015, els militars espanyols han entrenat ja a més de 50.000 membres de les forces de seguretat iraquianes per combatre el DAESH.





També ha connectat a la videoconferència el contraalmirall Villanueva, al capdavant de l'Operació Atalanta, de vigilància de les aigües de l'Índic davant la costa de Somàlia. Si és el cas, el Covid-19 va retardar la seva missió i a més els impedirà descansar a port durant tota l'operació. El Rei s'ha permès en aquest moment fer un parèntesi per preguntar al contraalmirall per la situació als Estats Units del seu fill, jugador professional de la NFL de futbol americà.