Vuit museus i deu biblioteques de Barcelona obriran el 2 de juny

Vuit museus de Barcelona i deu biblioteques obriran les portes a partir de dilluns 2 de juny. Aquests museus són els d'Història de la ciutat amb la Via sepulcral de la plaça de la Vila de Madrid, Disseny -només la sala de disseny industrial-, Etnològic i de les Cultures del Món, Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, Frederic Marés, sala d'exposicions de l'Arxiu Fotogràfic, Born Centre de Cultura i Memòria i Castell de Montjuïc.





Els museus estaran únicament disponibles a un terç de la seva capacitat i es durà per a això el corresponent control d'aforament. Caldrà portar mascareta i només estaran oberts de 15 a 21 hores de dilluns a divendres, de 10 a 19 els dissabtes i de 10 a 12 els diumenges. Però per tal d'estimular les visites s'aplicarà un descompte del 50% en el preu de les entrades fins al 30 de juny.





La Capella i La Virreina Centre de la Imatge recuperen l'horari habitual. La Capella reprendrà l'exposició 'Faula Rodona. Sols i embogits. Entre la precisió total i una cançó de Sau', de Pere Llobera. La Virreina mostrarà les quatre exposicions que no va arribar a inaugurar el divendres 13 de març, coincidint amb l'inici del confinament: 'Sisters!', De Barbara Hammer; 'El tercer Estat', de Daniel G. Andújar; 'Sobre la fotografia', de Susan Sontag, i 'El bar del senyora Olvido', de Rafael Bernis. Pel que fa al Centre d'Art Contemporani, les visites a les exposicions es faran de forma lliure i individual, a través d'un recorregut degudament indicat a l'entrada. Els horaris del Centre d'Art queden modificats de manera temporal.









L'Ajuntament indica que el Museu de la Música obrirà el dimarts 9 coincidint amb la posada en servei de l'Auditori i el de Ciències Naturals i el Jardí Botànic, quedaran a expenses que la ciutat arribi a la segona fase de la seva desconfinament.





Pel que fa a les biblioteques, les de Sant Pau-Santa Creu a Ciutat Vella, Joan Miró i Sagrada Família-Ainaud de Lasarte a Eixample, Vapor Vell a Sants Montjuïc, Montserrat Abelló a les Corts, Jaume Fuster a Gràcia, Mercè Rodoreda a Horta-Guinardó, Ignasi Iglesias-Can Fabra a Sant Andreu, Poble Nou-Manuel Arraz a Sant Martí i la de Nou Barris.





Aquestes biblioteques no permetran inicialment l'accés de públic que, no obstant això, podrà retornar llibres i documents a les bústies exteriors (el termini d'ús s'ha prorrogat fins al 31 de juliol per als llibres sol·licitats abans del tancament) i demanar llibres per telèfon o omplint el corresponent formulari a la pàgina web.





Les reserves es realitzaran únicament per a les biblioteques esmentades i no s'admetrà el préstec interbibliotecari. La recollida dels llibres sol·licitats es durà a terme a partir del dia 3 d'acord amb les instruccions que es donin als usuaris que hauran d'acudir per a això als espais reservats a aquest efecte i acudir amb mascareta i respectant la distància de seguretat.