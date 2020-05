El Govern central podria enfrontar-se a un allau de demandes per impagaments dels ERTOs

Augmenta la impaciència. Encara hi ha desenes de milers de treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que no han cobrat ni un sol euro. Els bufets laborals estan començant a registrar les peticions de molts treballadors que demanen assessorament sobre la seva situació. Poden demandar al Govern central? I, en aquest cas, quin hauria de ser la compensació pel temps perdut a l'hora de cobrar la seva prestació?









Segons les fonts consultades per 'El Confidencial', els beneficiaris d'un ERTO tenen dret a reclamar un interès de demora del 3% més una compensació pels danys patrimonials que els hagi causat el retard en el cobrament.





No obstant això, els propis especialistes tenen molts dubtes sobre com podria dur davant els tribunals a Govern. L'administració mai ha trigat tant a sufragar les prestacions de les persones aturades, per la qual cosa hi ha moltes incerteses sobre com s'ha d'abordar aquesta problemàtica.





Segons els experts, cada situació té un rerefons diferent: o bé la falta de liquiditat de l'Estat, problemes en la gestió de cada expedient, errors atribuïbles al propi treballador... no hi ha una única resposta i ha d'anar-cas a cas per saber com actuar.





Així mateix, l'Estat podria contraargumentar, en cas de demanda, que precisament per tractar-se d'una situació inèdita motivada pel coronavirus ha estat impossible actuar amb més celeritat. L'allau de treball dels funcionaris del SEPE, més els dubtes d'assessors laborals i les empreses, han endarrerit un procés que en circumstàncies normals hagués estat més diligent.





L'article 106 de la Constitució Espanyola afirma que "tindran dret a ser indemnitzats per tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics". No obstant això, els pares de la Pàtria que van redactar aquest article no podien tan sols imaginar que una pandèmia vírica mundial pararia el món durant mesos.