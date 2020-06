El Congrés debat aquesta setmana la 'Taxa Google', amb PP, Vox i Ciutadans en contra

El nou impost sobre determinats serveis digitals, la coneguda com a 'taxa Google', se sotmet aquesta setmana al seu primer examen al Ple de Congrés, on PP, Vox i Ciutadans demanaran la devolució al Govern del seu projecte de llei a l'estar en contra de la creació d'aquest nou impost.









Per poder arrencar la seva tramitació, PSOE i Unides Podem hauran de demanar els vots suficients per rebutjar aquestes esmenes, que es votaran conjuntament.









El PP, Vox i Ciutadans també van presentar respectives esmenes de totalitat a l'altre projecte de llei que preveu la creació d'un nou impost, en aquest cas a les transaccions financeres, que encara no s'ha sotmès al seu primer debat en el Ple de la Cambra .





EL PP DEMANA BAIXADES D'IMPOSTOS, NO PUJADES

En la seva esmena, el PP recorda com el Govern va aprovar aquesta nova figura tributària en un Consell de Ministres tot just cinc dies després de la cancel·lació de el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, després dels primers contagis per Covid-19 a Espanya, i de actualitzar un nou quadre macroeconòmic, al seu parer, "poc realista".





Els 'populars' consideren que aquest impost seria "el cop de gràcia" per a l'economia espanyola i "aprofundiria la recessió", ja que creuen que just va "en el sentit contrari" al que necessita el país davant d'aquesta crisi doncs, en l'àmbit fiscal, consideren "molt obvi que les mesures han d'anar per rebaixes i no per pujades".





VOX VEU COSIFICACIÓ i ANTICIPA DESLOCALITZACIONS



Per la seva banda, Vox adverteix que la posada en marxa d'aquest impost suposarà una distorsió en el si de la Unió Europea i un augment dels preus i reducció del consum i de l'activitat, i critica el "caràcter clarament confiscatori" i no proporcional, "ja que duplicaria amb escreix la càrrega impositiva actual", assegura, a moltes entitats.





En aquest sentit, en aquesta formació no la veuen com una llei necessària, ja que l'OCDE ja treballa en trobar "una solució fiscal" per a aquesta situació i creuen que ja de per sí els costos de posar en marxa aquest impost "suposadament temporal" no es veuran compensats per la mateixa recaptació.





Cs NO REBUTJA IMPULSAR L'IMPOST, PERÒ SÍ AQUEST

Finalment, Ciutadans subratlla en la seva esmena que no s'oposa a la creació d'un impost similar "que no tingui les deficiències de les que pateix" la proposta de Govern, i recalca que, d'aplicar-se, s'ha de fer amb "el necessari consens internacional "per aconseguir" la màxima harmonització possible dins de la Unió Europea ".





Així mateix, creu que la norma "no resol el risc cert que aquesta càrrega tributària sigui traslladada a al consumidor final". "No és acceptable que això passi i que no es puguin oferir garanties que tranquil·litzin el contribuent mitjà del nostre país", conclouen.