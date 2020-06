Catalunya registra 11 morts per coronavirus en les darreres 24 hores

El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 67.060 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.













Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.066 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 163.





A més, 2.166 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 38.154 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.





Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.951 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus.





Informació declarada per les funeràries

Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Són un total de 12.280 persones fins ara, amb la Covid-19 o com a sospitosos (11 en les darreres 24 hores). D’aquestes, 6.706 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.965 a una residència i 777 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.