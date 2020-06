Mor el periodista Jordi García-Soler

La vida de vegades dóna cops massa inesperats. Aquest diumenge, 31 de maig, ha mort el periodista Jordi García-Soler a causa d'un atac a el cor. La notícia és especialment tràgica perquè pocs dies abans havia superat l'última sessió de quimioteràpia a la qual es va haver de sotmetre per patir un càncer de pulmó













Tot i patir aquesta malaltia, el periodista mai va deixar d'estar actiu. Dilluns passat va publicar el seu últim article al setmanari on treballava: 'CDC? Aixó no toca '.





Nascut el 1947, el periodista ha dedicat gran part de la seva carrera a explicar el fenomen musical de 'La Nova Cançó', dedicant fins a dos llibres: La Nova Cançó (1976) i Crònica apassionada de la Nova Cançó (1996).





El periodista també és responsable de la creació del departament de Comunicació dels socialistes catalans, que va dirigir fins a 1982. A més, a proposta de PSC, va ser nomenat membre del consell d'administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, des de 1983 fins a de 1996.



En els últims anys, a més de col·laborar amb El Triangle, també escrivia articles per a El Plural. També ha participat en programes de ràdio i televisió de Ràdio Barcelona, Catalunya Ràdio, COM Ràdio, Ràdio L'Hospitalet, TV3 i TVE.



En 2014 va saltar a primera línia de l'actualitat per ser un dels impulsors del moviment Tercera Via, que va néixer amb la intenció de tornar a unir la societat catalana, molt fracturada pel procés independentista.