La plantilla de Nissan es manifestarà a Renault a Esplugues

Els treballadors de Nissan continuen mobilitzant-se en defensa dels seus llocs de treball, i volen denunciar també davant Renault, com a membre de l'aliança que gestiona la zona d'Europa, que la decisió de Nissan deixarà 25.000 famílies sense feina, amb tot el que això comporta .















D'aquesta manera aquest dimarts els comitès d'empresa han convocat una nova concentració, a les 17 h, davant el concessionari Renault situat a l'avinguda dels Països Catalans, 24-26, d'Esplugues de Llobregat.



Amb aquesta nova protesta volen fer arribar el seu missatge alt i clar al president d'ANFAC i directiu de Renault, José Vicente dels Mossos, per dir-li que no es pot rentar les mans en aquest assumpte.



CCOO d'Indústria dóna suport a la mobilització de les treballadores i treballadors de Nissan en defensa dels seus lloc de treball i seguirà lluitant al seu costat per revertir la decisió de la multinacional de tancar les plantes de Catalunya.