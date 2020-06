Wuhan detecta 300 casos asimptomàtics després de fer gairebé 10 milions de test en dues setmanes

La ciutat xinesa de Wuhan, on es va originar l'actual pandèmia de coronavirus que deixa ja més de 6 milions de casos a tot el món, ha efectuat gairebé 10 milions de test en un lapse de dues setmanes en què només ha detectat 300 casos asimptomàtics .









Segons ha explicat en roda de premsa Lu Zuxun, professor de el Col·legi Mèdic Tongji, de la Universitat de Ciència i Tecnologia de Huazhong, entre el 14 de maig i l'1 de juny s'han efectuat 9.899.828 test d'COVID-19.





Lu ha indicat que s'han detectat 300 casos asimptomàtics que han estat posats sota quarantena, a l'igual que un total de 1.174 contactes. Tots els contactes han donat negatiu, ha precisat.





Wuhan, situada a la província central de Hubei, va llançar el passat 14 de maig una campanya per realitzar test d'àcid nucleic a aquells residents que no s'haguessin realitzat cap prova. Les autoritats van sostenir que la mesura buscava tranquil·litzar la població davant la reobertura de fàbriques, negocis i escoles. Els tests són voluntaris i gratuïts.





Dilluns, la comissió municipal de Wuhan havia informat que no s'havia detectat cap nou cas asimptomàtic diumenge a la ciutat per primera vegada des que es fa seguiment a aquest tipus de casos. L'organisme va precisar que durant la jornada es van efectuar més de 60.000 test i va destacar el fet que la realització de la campanya hauria funcionat, al no detectar-contagis.





D'altra banda, la Universitat de Wuhan va anunciar aquest dilluns a la nit que els estudiants que es graduen així com els que fan recerca científica de postgrau podran tornar a centre universitari a partir de el 8 de juny.





Així, els estudiants que es graduen tornaran per tandes de el 8 a l'11 de juny i del 14 al 17, mentre que els de postgrau poden presentar sol·licituds als seus centres o departaments a partir del 8 de juny i només podran tornar a campus quan rebin el vistiplau. La resta d'alumnes no podran retornar fins a nou avís.