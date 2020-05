Les agències d'Intel·ligència d'Austràlia han qüestionat aquest dilluns la teoria dels Estats Units que vincula l'origen de la pandèmia del coronavirus a un laboratori de Wuhan per l'escàs material que ha aportat Washington sobre aquesta qüestió.





Les acusacions del país nord-americà, que han aixecat preocupació entre diversos alts càrrecs xinesos per la possibilitat que la situació pugui posar fi als mercats d'animals salvatges, es basen en fonts de domini públic procedent de notícies publicades per mitjans de comunicació, segons informa el diari local 'The Sydney Morning Herald'.





El dossier de 15 pàgines al qual ha tingut accés Canberra a través del grup internacional d'intercanvi d'informació d'intel·ligència 'Five Eyes', que inclou el Regne Unit, els Estats Units, el Canadà i Nova Zelanda, es basa principalment en informació de diversos mitjans i no pas de fonts d'intel·ligència.









Les paraules de la Intel·ligència australiana desautoritzen la teoria nord-americana i tenen lloc després que el secretari d'estat, Mike Pompeo, tornés a assegurar diumenge, sense aportar dades, que hi ha "proves" que la pandèmia es va originar en un laboratori xinès.









Diversos agents de la Intel·ligència australiana han recalcat que encara no hi ha proves que suggereixin que l'Institut de Virologia de Wuhan fos la font de la pandèmia, i el primer ministre d'Austràlia, Scott Morrison, ha assenyalat que "no hi ha res que ho indiqui".





Ara bé, l'informe sí que reflecteix que Xina no va compartir tota la informació de la que disposava amb la resta de potències, i que la seva forma d'actuar davant de la pandèmia va tenir episodis discutibles d'opacitat i falta de rapidesa.