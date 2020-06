Almenys un mort produir-se un xoc entre un tren i un turisme a Zamora

Un tren Alvia Ferrol-Madrid ha sofert una col·lisió a primera hora de la tarda d'aquest dimarts amb un tot terreny que havia caigut sobre la via des d'un pas elevat i el conductor del qual ha mort, mentre que el cap motor del comboi ha descarrilat, amb els dos maquinistes ferits, si bé la resta de vagons han quedat sobre les vies.









El sinistre s'ha produït uns minuts abans de les 16.11 hores d'aquest dimarts, quan un turisme ha caigut des d'un pas elevat a la via de la línia Zamora-Orense, a l'altura de la base d'alta velocitat de la Hiniesta (Zamora), on ha estat atropellat per un tren Alvia que recorria el trajecte Ferrol-Madrid la locomotora del qual ha descarrilat, però la resta de vagons ha quedat en peus sobre els raïls.





El conductor del turisme ha perdut la vida, mentre que els maquinistes de la locomotora del tren van quedar atrapats a l'interior de la mateixa però, segons el 112 ja han estat excarcerats i traslladats a un hospital, on, com han requerit fonts de Renfe a Europa Press, es troben en observació.





La majoria dels 174 passatgers, per part seva, han resultat il·lesos, excepte quatre persones que presenten ferides de diversa consideració, segons han informat fonts de la Subdelegació del Govern a Zamora. En qualsevol cas, els alertants van assenyalar al 112 que els ocupants del tren van poder sortir dels vagons pel seu propi peu. Segons fonts de la Delegació del Govern, són evacuats ja en autobusos a les seves diferents destinacions.





El Servei d'Emergències Castella i Lleó 112 ha assenyalat que la sala d'operacions ha donat avís de l'incident a Guàrdia Civil (COS), bombers de Zamora, Creu Roja, que envia una ambulància de suport vital bàsic i a Emergències Sanitàries, Sacyl, que ha enviat dos helicòpters medicalitzats, dues ambulàncies de suport vital bàsic i una UVI mòbil.





A la seva arribada al lloc els organismes van informar que l'accident s'ha produït en caure un cotxe tot terreny des d'un pont i xocar el tren contra ell. L'ocupant de turisme estaria mort, mentre que Les dues persones atrapades en la màquina han estat excarcerades i traslladades a un centre hospitalari.





Segons fonts de Renfe, els dos ferits són el conductor titular i un maquinista que es trobava en pràctiques.





Adif ha afegit, a través del seu perfil de Twitter, que es troba interrompuda la circulació ferroviària entre Carbajales d'Alba i Zamora (línia Zamora-Orense) per aquest sinistre. A més, l'administrador d'infraestructures ferroviàries ha mobilitzat el tren taller i els equips de manteniment necessaris i "col·labora en tot moment amb les autoritats i els equips d'emergència desplaçats a la zona".