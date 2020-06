El Govern elimina diabetis i VIH com a causes genèriques d'exclusió en la funció pública

El Consell Executiu de la Generaltiat ha aprovat aquest dimarts eliminar la celiaquia, la diabetis mellitus, la psoriasi i la infecció per VIH com a causes d'exclusió amb caràcter general en les bases de convocatòria de les proves selectives de personal funcionari, estatutari i laboral de la administració.









El Govern, que ratifica així un acord de la Taula Sectorial de Negociació de febrer, limita al màxim les causes mèdiques d'exclusió per a l'accés a la funció pública i eliminar les exclusions genèriques per a determinades malalties, amb l'objectiu d'evitar qualsevol discriminació per motiu de salut i garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés.









En el cas dels Mossos d'Esquadra, els bombers, els agents rurals i el personal penitenciari també s'eliminen com a causa genèrica, però es mantenen limitacions per a la diabetis mellitus, la psoriasi i la infecció per VIH en casos concrets que puguin comportar riscos en el desenvolupament de les tasques pròpies de el cos específic.