Més de 740.000 llocs de treball a Catalunya han estat afectats pel Covid-19

El Govern ha estimat la xifra de treballadors afectats per la crisi del Covid-19 a 743.375 a Catalunya, xifra que inclou els que han perdut la feina i als quals se'ls ha aplicat un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).









Ho ha explicat el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Josep Ginesta, a la roda de premsa per valorar les dades de l'atur i l'afiliació a la Seguretat Social publicades aquest dimarts.









Ginesta ha indicat que s'han perdut un total de 124.595 llocs de treball, si es compara l'afiliació a la Seguretat Social abans que comencés l'emergència sanitària pel coronavirus amb la que s'ha registrat a finals de maig.





A aquesta xifra se li han d'afegir els 618.780 treballadors afectats per ERTO a Catalunya, amb el que s'arriba al total de 743.375 empleats afectats per la crisi del Covid-19.





Ginesta ha recordat que s'havien situat en 809.000 els treballadors afectats per aquesta crisi fa un mes, pel que ha remarcat que s'han reduït "de manera important", tant per la millora en l'afiliació com en els empleats amb ERTO.





No obstant, ha subratllat que la recuperació del mercat de treball català s'està produint amb "intensitat més feble" de la que esperaven, després que s'hagi anat passant de fases en la desescalada i l'economia s'hagi començat a reactivar.





El secretari general del departament de Treball ha esperat que la reducció dels treballadors afectats per aquesta crisi es produeixi al juny, a mesura que es vagi avançant més en les fases de desconfinament.





EXPEDIENTS TEMPORALS

Ginesta ha assenyalat que més de 100.000 treballadors han deixat d'estar afectats pels ERTO registrats davant de la Conselleria de Treball durant el mes de maig.





En concret, del total de 721.581 empleats catalans a ERTO, uns 618.780 estan afectats encara per expedients temporals a data de finals de maig.





Així mateix, si es compara amb finals d'abril, el nombre de treballadors afectats per ERTO ha passat de 678.684-618.780, amb una reducció de 59.904 persones.