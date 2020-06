L'atur puja al maig en 26.573 persones, el major increment de la història en aquest mes

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va pujar en 26.573 desocupats al maig (+ 0,69%), el seu major repunt en un mes de maig de tota la sèrie històrica, a causa de la crisi originada pel coronavirus, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social publicades aquest dimarts.













No obstant això, l'increment de maig ha estat deu vegades menor que el registrat a l'abril i onze vegades més baix que el de març, mesos en els quals la crisi sanitària va portar a un repunt de la desocupació de 282.891 i 302.265 aturats, respectivament. Treball ha destacat a més que el ritme mensual de creixement de la desocupació s'ha reduït des del 8% d'abril al 0,69% al maig.





El volum total d'aturats va arribar a l'acabar maig la xifra de 3.857.776 desocupats, la més alta del registre des de maig de 2016.



Tot i que el ritme d'ascens de l'atur s'ha alentit davant els mesos anteriors, la pujada de maig d'aquest any és la més alta registrada mai en aquest mes dins la sèrie històrica. Supera en més de 11.000 persones el que fins ara era l'únic i major repunt d'un mes de maig: el de 2008, quan en plena crisi econòmica la desocupació va pujar en 15.000 persones.





La dada d'atur de maig, a l'igual que va passar al març i abril, no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un ERTO, ja que la definició d'atur registrat no els comptabilitza com a desocupats.





En termes desestacionalitzats, l'atur va pujar a l'abril en 122.458 persones, mentre que en l'últim any la desocupació acumula un augment de 778.285 persones, el que suposa un 25,3% més, enfront del ritme d'avanç interanual del 21,1% del mes anterior.





ELS SERVEIS SUMEN 40.000 ATURATS MÉS

L'impacte de la crisi sanitària i les mesures de suspensió o restricció de l'activitat per evitar el contagi van passar factura a el sector serveis, l'agricultura i el col·lectiu sense ocupació anterior. En canvi, l'atur va baixar al maig a la construcció, amb 23.717 desocupats menys (-6,9%) i en la indústria, on l'atur es va reduir en 262 persones (-0,08%).

















Entre els ascensos, el sector serveis va tornar a ser el més castigat en valors absoluts, al sumar 40.784 aturats respecte a abril (+ 1,5%), seguit del col·lectiu sense ocupació anterior, que va registrar el major repunt en termes relatius, un 3 , 3%, l'equivalent a 9.058 aturats més. L'agricultura, per la seva banda, va elevar la seva xifra de desocupats en 710 persones respecte a el mes anterior (+ 0,4%).





NOMÉS PUJA ENTRE LES DONES

L'atur va pujar al maig només entre les dones, amb un augment de 39.878 desocupades respecte a l'abril (+ 1,8%), mentre que va baixar en 13.305 persones entre els homes (-0,8%). Així, a l'acabar el cinquè mes de l'any, el nombre de dones en atur es va situar en 2.191.678 i el d'homes, en 1.666.098.





Per edats, la desocupació entre els joves menors de 25 anys va pujar un 2,4% al maig, amb 7.752 aturats més que a l'abril, mentre que l'atur de les persones amb 25 anys i més va augmentar en 18.821 desocupats (+0,5 %).





L'atur va pujar al maig en deu comunitats autònomes, especialment a Catalunya (15.339 aturats), Madrid (14.336) i Canàries (6093), i va baixar a les set restants, principalment a Andalusia (9.210), Castella-la Manxa ( 5075) i Extremadura (4056).





Per províncies, l'atur va baixar al maig en 23 d'elles, encapçalades per Sevilla (3965 aturats), Cadis (2911) i Badajoz (2705), i va pujar a 29, especialment a Madrid (14.336 aturats), Barcelona ( 14.032) i Las Palmas (3864).





L'atur registrat entre els estrangers va pujar al maig a 9.593 desocupats (+ 1,9%) respecte a el mes anterior, fins a situar el total d'immigrants en atur en 506.882, amb un repunt de 133.572 aturats en l'últim any (+35,8 %).





A la CONTRACTACIÓ es desploma un 59% ANUAL

Pel que fa a la contractació, al maig es van realitzar 850.617 contractes, un 59% menys que en el mateix mes de 2019, però un 26,3% més en la comparativa amb el mes anterior.





Del total de contractes signats al maig, 76.692 van ser indefinits, el 9% del total, amb un descens del 58,3% respecte al maig de l'any passat.



Dins dels contractes indefinits, els contractes a temps complet van sumar 45.648, un 57,2% menys que en igual mes del 2019, mentre que els contractes indefinits a temps parcial van sumar 31.044, amb un retrocés anual del 60%.





De la resta de contractes, gairebé 774.000 van ser contractes temporals, dels quals el 26,5% van ser eventuals per circumstàncies de la producció a temps complet i el 40,7% van ser d'obra o servei, també a temps complet. Per la seva banda, els contractes temporals amb jornada a temps parcial van suposar el 19,2%.





GAIREBÉ 3,8 MILIONS DE PRESTACIONS RECONEGUDES DES DEL ESTAT D'ALARMA

Treball ha informat a més que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha reconegut 3.748.009 prestacions entre el 16 de març i el 31 de maig, que ja estan abonades gràcies al conveni signat pel Ministeri de Treball i les entitats financeres. Atès que hi ha treballadors als quals ha afectat més d'un ERTO, aquesta xifra és major al total de beneficiaris.





El SEPE ha reconegut el 98,5% de les sol·licituds rebudes. Queden pendents noves prestacions o aquelles en què cal esmenar errors aliens a l'organisme.





Al mes de maig el nombre de prestacions abonades per part de Servei Públic d'Ocupació Estatal va assolir la xifra rècord de 5.988.572, de les quals 791.921 són noves prestacions. El total inclou les prestacions per desocupació i els afectats per un ERTO, inclosos els que van tornar totalment o parcialment a l'activitat durant el mes de maig. L'import total abonat ascendeix a 5.121.000 d'euros.