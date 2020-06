El president Torra: "Diu que l'únic pla davant el tancament de Nissan és" lluitar "per evitar-ho"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquest dimecres que l'únic pla que té el Govern davant el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya és "lluitar perquè es mantingui" i no es perdin els llocs de treball.





"El Govern de Catalunya no té un pla B. Té pla A, que és lluitar perquè Nissan es mantingui", ha afirmat en la sessió de control de l'oposició durant el ple de Parlament, després que el diputat de la CUP Vidal Aragonés li hagi preguntat quin és el pla B de l'Executiu català en el cas que el tancament de Nissan s'acabi produint.





Aragonès ha sostingut que valora que el Govern vulgui acompanyar els treballadors i treballi per evitar el tancament, però veu necessari que la Generalitat tingui un pla alternatiu: "I ho hem de tenir ara, no es pot improvisar".





En aquest sentit, el diputat cupaire ha plantejat la possibilitat que la Generalitat nacionalitzi les plantes que Nissan vol tancar per reorientar la producció amb "criteris ecològics i de mobilitat sostenible".





Torra ha contestat que no donen el tancament de Nissan com a definitiu, pel que creu que la prioritat ara és treballar per buscar una solució i evitar aquest tancament, i no es planteja buscar un pla alternatiu: "És molt important que no sortim d'aquí ".





També ha reivindicat la unitat d'acció entre el Govern i la Generalitat per afrontar aquesta situació, al costat de el comitè d'empresa, i ha demanat la implicació de les institucions europees i que la interlocució sigui directament amb Nissan Japó i no la delegació europea de la companyia .