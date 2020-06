Els sanitaris espanyols, premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia

Els professionals sanitaris espanyols en contacte directe amb els pacients afectats per la COVID-19 conformen la primera línia en la lluita contra aquesta malaltia al nostre país i han demostrat, des que va començar aquesta emergència sanitària, un encomiable nivell de professionalitat i compromís.









La candidatura ha estat proposada per Ginés Morata, Pedro Miguel Echenique Landiríbar i Sir Salvador Moncada, Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica 2007, 1998 i 1990, respectivament. De forma excepcional, amb motiu de l'emergència sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, la reunió s'ha desenvolupat mitjançant videoconferència.





"Exposats a una alta i agressiva càrrega viral, el seu lliurament incondicional, plantant cara a llargues jornades de treball sense comptar, en ocasions, amb l'equipament i els mitjans materials adequats, segons queixes d'organitzacions professionals i sindicals de sector, representa un exercici de vocació de servei i d'exemplaritat ciutadana ", sosté la nota de la Fundació.





"Amb un esperit de sacrifici personal excel·lent en favor de la salut pública i del benestar del conjunt de la societat, s'han convertit ja en un símbol de la lluita contra la pandèmia global més gran que ha assolat la humanitat en l'últim segle".





Els professionals de la medicina, la infermeria, els auxiliars i la resta de personal de sistema sanitari que han atès directament als pacients contagiats i han realitzat la seva tasca en els principals focus de lluita contra la malaltia del coronavirus ofereixen, amb l'exercici del seu treball, un exemple dels valors més estimables de l'ésser humà.





Des dels centres d'atenció primària fins als grans complexos hospitalaris, tant públics com privats, aquest ampli grup s'ha col·locat a l'avantguarda d'un combat en el qual estan implicades, de manera intensa, altres organitzacions, empreses i, d'una manera també especial, l'exèrcit i les forces i cossos de seguretat de l'Estat.





L'esforç dels sanitaris espanyols contra l'COVID-19 ha permès atendre un nombre de casos de pacients infectats i víctimes mortals molt elevat, realitzant fins i tot, més enllà de les seves obligacions, una tasca de profunda humanitat en acompanyar malalts ingressats i persones els familiars dels quals no podien estar presents en les seves últimes hores de vida. Aquesta responsabilitat ha posat en risc la seva pròpia salut personal, fins al punt de ser el col·lectiu més afectat per la pandèmia al nostre país, arribant als més de 50 000 infectats i més de 60 morts, segons dades facilitades pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.









Sorgida a la ciutat xinesa de Wuhan a la fi de 2019, la malaltia COVID-19, causada pel coronavirus SARS-CoV-2, va ser declarada pandèmia mundial per l'Organització Mundial de la Salut (OMS, Premi Príncep d'Astúries de Cooperació Internacional 2009 ) al mes de març i afecta ja a més de sis milions de persones en més de 180 països.





En aquest context, Espanya és un dels que amb més virulència ha patit el seu impacte, amb 239.479 pacients diagnosticats a 1 de juny. La pròpia OMS ha lloat la tasca dels sanitaris espanyols a través del seu director per a Europa, l'alemany Hans Klugge, que va manifestar, sobre la situació d'Espanya, sentir-se "profundament impressionat per l'heroisme dels treballadors en primera línia".





