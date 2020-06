Investigadors espanyols troben una proteïna per frenar el càncer de pàncrees

Un equip liderat pel doctor Bruno Sainz de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) ha descrit una proteïna que regula l'adaptació de les cèl·lules mare del càncer pancreàtiques a fàrmacs anti-tumorigenicos. Aquesta possible diana terapèutica podria beneficiar la resposta dels pacients a fàrmacs com la metformina.









Segons les seves troballes, publicats a la revista 'Nature Communications', la proteïna ISG15, i la seva modificació coneguda com ISGilación, és important per al reciclatge de les mitocòndries i la plasticitat metabòlica de les cèl·lules mare del càncer (CSCs) pancreàtiques.





Tenint en compte que les cèl·lules mare del càncer pancreàtiques representen l'arrel del tumor, la seva eliminació, en teoria, podria curar la propagació. A dia d'avui, per als investigadors ha estat complicat dur a terme aquesta aproximació causa de l'alta capacitat d'adaptació o plasticitat que tenen aquestes cèl·lules.





"Hem descobert que el SG15, de l'anglès Interferon-Stimulated Gene 15, juga un paper important en aquesta plasticitat a nivell de resistència a fàrmacs metabòlics, i que la seva eliminació fa que les cèl·lules mare del càncer pancreàtiques es tornin susceptibles als efectes anti-tumorigènics de fàrmacs com la metformina ", asseguren.





L'equip va eliminar l'expressió de ISG15 per CRISPR / CAS9 en mostres i cèl·lules primàries de pacients amb càncer de pàncrees, amb l'objectiu d'analitzar l'efecte de l'absència d'aquest gen i la seva modificació conegut com ISGilación sobre les CSCs pancreàtiques.





L'estudi ha revelat la importància de ISG15 i la ISGilación per a la funcionalitat de les CSCs pancreàtiques: en la seva absència, les CSCs no poden eliminar / reciclar els mitocondris (els pulmons i fàbriques d'energia de les cèl·lules) d'una forma eficaç, a través d'un procés conegut com mitofagia.





"Com a conseqüència, observem una acumulació de mitocondris menys funcionals i envellides en les CSCs pancreàtiques, fet que afecta l'estat i a la biologia d'aquestes cèl·lules. En concret, altera la seva capacitat de respirar i la seva adaptació a fàrmacs metabòlics anti-tumorigenicos. Per tant , en absència de ISG15 les CSCs pancreàtiques responen d'una manera més efectiva a fàrmacs com la metformina, aconseguint inhibir completament el creixement tumoral en estudis de ratolins amb xenoempelts de tumors de pacients ", conclouen els autors.