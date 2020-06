L'energia d'Europa depèn de Moscou

Entre els molts problemes que enfronta la Unió Europea per no tenir una política exterior comuna, n'hi ha un que amenaça la seva pròpia sobirania: la dependència energètica. Segons les últimes dades de l'Eurostat , del 2016, més de la meitat d'energia consumida a la UE prové de l'exterior (53,16%). De moment, el Club dels 27 no ha aconseguit trobar una solució per frenar aquesta situació. Segons la Comissió Europea, el 2020 la dependència energètica ha arribat fins al 60%.









Els països de la Unió menys dependents enèrgicament són Dinamarca (13,9%), Romania (22,3%), Polònia (30,3%), Suècia (31,9%) i República Txeca (32,3%). A l'altre extrem tenim a Malta (100%), Xipre (96,2%), Luxemburg (96,1%), Itàlia (77,5%), Lituània (77,4%) i Bèlgica (76,0% ).





La situació es torna més problemàtica a l'observar que dels cinc països que més energia consumeixen a la Unió, 3 superen la mitjana europea amb escreix. El 63,5% de l'energia consumida pels alemanys és importada. En el cas espanyol és un 71,9% mentre que Itàlia està en el pòdium dels països del Club que més importen, aproximant-se al 80%. Per sota de la mitjana comunitària tenim a França, que importa un 47,1% de l'energia.





Però, per què és important ser autosuficient energèticament? En primer lloc, com més independent energèticament sigui un país o una regió, tindrà més marge de decisió sense dependre d'agents exteriors. No tenir un recurs primordial per a un estat el converteix en dependent d'un altre. Si per circumstàncies físiques una regió geogràfica ha d'importar grans quantitats d'energia, és important que els subministradors siguin diversos i que cap destaqui sobre els altres. Si no és així, podria quedar subordinada permanentment als interessos d'un sol venedor.





Aquí és on rau un dels principals riscos de la UE: Gairebé dos terços el petroli cru importat a la Unió provenen de Rússia (32%), seguit de Noruega (12%), Nigèria i Aràbia Saudita (totes dues amb un 8%) . En el cas del gas natural, els principals subministradors de la Unió són Rússia (40%), Noruega (25%) i Algèria (12%). Finalment, les importacions de combustible sòlid (carbó) vénen de Rússia (30%), Colòmbia (23%) i Austràlia (15%).





Això vol dir que gairebé un terç del petroli i del combustible sòlid de la UE, i un 40% de gas natural, provenen de Rússia, un soci amb el qual ni tan sols comparteix la mateixa visió de món i amb el qual té un conflicte constant. Aquesta situació deixa al Club dels 27 en una posició de vulnerabilitat davant del seu veí eslau. Si a Moscou decidissin tallar el subministrament europeu, la Unió es veuria immersa en una crisi de gran envergadura.





LA UE NECESSITA EL GAS DE RÚSSIA

Les importacions de gas natural representen el principal problema. Rússia destaca amb un elevat percentatge enfront dels altres països exportadors. Atenent a la dependència de gas rus, hi ha tres tipus de països a la UE: En primer lloc hi ha els que no importen o importen molt pocs hidrocarburs gasosos de Rússia. En aquest grup estan Bèlgica, Xipre, Dinamarca, Espanya, Estònia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Portugal, Regne Unit i Suècia. Alguns d'aquests estats presenten índexs alts d'autosuficiència, mentre que altres compren l'energia a altres països.





En el segon grup hi ha els que tenen una dependència intermèdia, comprant entre un 15 i un 40% de gas natural a Rússia. Es tracta de Baixos (17,3%), França (22,7%), Itàlia (30,8%) i Alemanya (40,5%).





Finalment tenim als russodependents a l'est d'Europa, que compren més del 50% de gas a Moscou. Entre ells estan Àustria, Eslovènia, Grècia, Hongria, Polònia, República Txeca i Romania. En aquest grup s'ha de destacar els casos de Bulgària, Eslovàquia, Finlàndia, Letònia i Lituània, que importen el 100% del gas de Rússia. Croàcia, l'última a entrar al club, s'ha unit al grup dels russodependents. En 2018 els russos van aportar un 70% de gas consumit per Croàcia, un país que a principis de la dècada presentava uns alts índexs de autosuficència d'hidrocarburs gasosos





La tendència, en general, és seguir comprant cada vegada més gas a Rússia. Segons l'agència de notícies russa Sputnik, Lituània, Àustria, Eslovàquia i Alemanya van augmentar les seves importacions de gas rus el 2017. Destaquen els casos de Letònia, que va augmentar els seus subministraments en un 47% i Alemanya, que va incrementar les seves importacions en un 7%. Alemanya, tot i no ser el país de la UE més dependent de gas rus en percentatge, és el principal importador pel seu nombre de població.





Els germans no volen deixar de comprar gas rus i estan construint el Nord Stream 2, un nou gasoducte que connectarà els dos països a través de la Mar Bàltic. Aquesta nova infraestructura, amb el mateix recorregut que el Nord Stream 1, permetrà que augmenti el subministrament de gas rus a Alemanya, pel que sembla que els germans no volen frenar aquesta tendència. Berlín té dues cares que oferir als russos: És un dels països de la UE amb més entusiasme a l'hora d'aplicar sancions a Moscou. No obstant això, no té cap inconvenient a ser qui més consumeix el seu gas.









Segons Donald Trump, aquesta situació comporta que Alemanya estigui "controlada per Rússia". El president dels Estats Units va apel·lar a Angela Merkel, recriminant-li que "no hauria d'haver deixat mai que passés". Merkel va respondre que Alemanya té la seva política independent i que pren les seves pròpies decisions. Amb una dualitat maquiavèl·lica, la cancellera alemanya afirma el Nord Stream 2 és un projecte "purament econòmic" en què la política no ha de ficar-se.





La posició adoptada per Alemanya es pot entendre per diferents raons. La primera és que els dipòsits de gas europeus estan cada vegada més buits. E ls especialistes de l'Institut d'Oxford per a Estudis Energètics afirmen que el 2020 les extraccions de gas a la UE poden reduir en un 14%, i el 2030 fins a un 47%.





A més, la situació dels veïns de la UE sembla que afavoreix la tendència russa: El 2018 les exportacions de gas a Líbia es van paralitzar després que es detectessin problemes en el gasoducte Greenstream, que uneix el país amb Itàlia. Algèria ha pujar el preu del gas, espantant als seus compradors, mentre que Noruega va detectar problemes en el jaciment Skarv i va haver de realitzar obres de reparació. Els veïns fallen, a Europa cada vegada hi ha menys gas i Alemanya, prioritzant la seva seguretat energètica, acaba pactant amb l'enemic, encara que sigui amb els ulls tapats.





El nou gasoducte també és una jugada mestra de Merkel. Alemanya podria acabar comprant més gas del necessari a Rússia per revendre'l als seus socis de la UE. Tenint en compte que molts països del Club són al·lèrgics a tractar directament amb Rússia, Berlín podria trobar una gran oportunitat de negoci oferint-se com a intermediari.





A més, al construir infraestructures en conjunt amb Moscou provoca que Rússia es torni dependent de la venda de petroli a Alemanya. D'altra banda, Rússia necessita seguir venent els seus recursos primaris, entre ells l'energia, per seguir sent influent en la política internacional i mantenir la seva solvència econòmica. El consumidor també té poder, i Merkel ho sap. Moscou no podria tallar els subministraments a Europa sense acabar fent fallida. Els recursos naturals són la principal font de poder de l'estat rus.





LA DEPENDÈNCIA ENERGÈTICA DESTRUEIX LES SOCIETATS

Hi ha una conseqüència directa de la dependència energètica que sembla difícil d'ignorar: quant més gran sigui la seva factura en un país o regió, menor serà la competitivitat de les seves empreses. La circumstància pot empitjorar en casos de creixement econòmic moderat, ja que el consum de recursos serà més gran i pot acabar augmentant el dèficit de país.









Per al professor d'Història Econòmica Jesus Ramos-Martín, "això vol dir que el país tindrà cada any menys renda disponible per a la resta d'usos: consum i inversió privats i despesa pública, i que estarem transferint cada any més renda als països exportadors de combustibles fòssils. En resum, creixerem per pagar cada vegada més per l'energia necessària per a aquest creixement i no ens beneficiarem d'aquest creixement en termes de llocs de treball o millors nivells de vida material ".





UNA SOLUCIÓ LLUNYANA

El principal problema que té la UE per reduir la dependència energètica és la manca d'una política de seguretat energètica comuna. Si connectés els seus mercats energètics podria aconseguir la suficient fortalesa com per no ser tan vulnerable a un tall de subministrament. A més, amb una aposta més ferma i conjunta per les energies renovables, la UE podria ser més autosuficient. Però per a això els estats haurien de renunciar a protegir la competència de les seves grans empreses del sector energètic i abordar una política comuna.





El Brexit pot ajudar a que a la UE s'arribi a un acord, ja que el Regne Unit ha estat sempre un dels més reticents a deixar la seva política energètica a mans de Brussel·les. Però sembla complicat amb la situació política actual: Alemanya ja està jugant la seva pròpia partida en el negoci energètic i la UE, en general, està atordida per la proliferació de partits contraris al multilateralisme.