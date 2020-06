Madrid dóna per finalitzat el major estudi serològic d'Europa a Torrejón

L'estudi serològic sobre coronavirus de la localitat de Torrejón de Ardoz ha conclòs aquest dimecres amb la participació de més de 100.000 residents de la localitat (sobre una població d'uns 130.000 habitants), segons han indicat fonts municipals.









Avui era el torn per a sotmetre a aquest testeig d'aquells veïns que encara no s'han fet la prova que han acudit a les deu carpes instal·lades al Recinte Firal pel Grup Ribera. Per a aquesta campanya l'Ajuntament de Torrejón ha cridat als seus residents durant sis jornades per ordre alfabètic del seu cognom.









Ara, aquestes instal·lacions es desmuntaran i es procedirà a analitzar les proves de detecció d'anticossos de Covid-19 recollides, les dades del qual coneixeran pròximament.





El divendres 29 de maig, primer dia de les proves, van passar a fer-se la prova 6.502 veïns de Torrejón de Ardoz, dissabte passat van ser 21.001, el diumenge van acudir 22.644, dilluns 18.138 i aquest dimarts la xifra va arribar als 18.310 residents. Al llarg d'aquest matí, a falta de recompte concret, més de 13.000 veïns s'han realitzat el test.





El director d'Operacions de Ribera Salut, José David Zafrilla, va exposar que l'objectiu és determinar l'impacte de virus --identificant als que tinguin anticossos contra ell-- i localitzar aquells que estiguin contagiats i puguin ser focus de transmissió, aconseguint així " evitar al màxim la circulació del Covid de manera comunitària ".





Aquest testeig determina si hi ha anticossos IGG i IGM, els primers vinculats amb la immunitat i els segons amb "el moment d'estat agut de la malaltia".





Les dades "preliminars" i "no concloents" de l'estudi de seroprevalença a la localitat de Torrejón d'Ardoz apunten per ara a una incidència del 20 per cent de presència d'anticossos de coronavirus en les mostres preses.





La hipòtesi d'aquest estudi apunta que entre un 18 i el 22 per cent de la població té anticossos del Covid-19, cosa que va en coincidència amb les dades preliminars, si bé és només una tendència inicial, a l'espera de la conclusió definitiva de la presa de mostres, que "justificaria la realització del projecte".





Finalitzat l'estudi de seroprevalença, totes les dades es posaran a disposició de la Conselleria de Sanitat, tal com s'estableix en l'autorització atorgada per l'administració autonòmica.





L'alcalde de la localitat, Ignacio Vázquez, va recordar que la localitat va ser el "epicentre de la pandèmia" a Espanya. "Aquesta ciutat i aquest Ajuntament som molt modestos econòmicament, però hem decidit prioritzar el pressupost municipal en aquesta actuació, destinant tot el que s'anava a emprar en les festes d'aquest any i en altres activitats municipals que s'han suspès. Sens dubte serà el diners millor invertits per la gran preocupació que ha generat a la nostra ciutat, com a tot Espanya, i per la necessitat primordial de conèixer el nostre estat de salut ", ha conclòs el regidor.





A més, ha afegit que si amb aquest estudi detecten a persones que tinguin el virus i estiguin asimptomàtiques perquè puguin ser tractades "immediatament i trencar així la cadena de contagis, es donaran per satisfets".





AYUSO: LA PARTICIPACIÓ ÉS "ALTÍSSIMA"

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va dir en una recent visita a el municipi que la participació estava sent "altíssima".





La cap de l'Executiu autonòmic ha defensat que aquests tests s'han realitzant d' "una manera molt organitzada", fins i tot amb files prioritàries per a gent gran i persones amb mobilitat reduïda així com que s'estan duent a terme desinfeccions "constantment".





Ayuso va sostenir que aquests test "ajudaran" al Govern regional "a conèixer més sobre aquesta malaltia". "Creiem que és una mesura molt encertada, que des de la Comunitat volem coordinar. Ara el que ens cal és seguir fent estratègia com a regió, necessitem veure quins estudis estan llançant altres ajuntaments i també les empreses i ciutadans a títol individual", ha manifestat.