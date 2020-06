L'OMS torna a apostar per la hidroxicloroquina després de suspendre assajos la setmana passada

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciat que l'assaig 'Solidarity', impulsat per l'organisme sanitari internacional, va reprendre les investigacions amb el fàrmac hidroxicloroquina, després que la setmana passada es suspenguessin temporalment davant un possible augment de el risc de mort i malalties cardíaques.









"Aquesta decisió es va prendre com a precaució mentre es revisaven les dades de seguretat. El Comitè de Seguretat i Vigilància de Dades del Judici de Solidaritat ha estat revisant les dades. Sobre la base de les dades de mortalitat disponibles, els membres de l'comitè van recomanar que no hi ha raons per modificar el protocol de l'assaig. el Grup Executiu va rebre aquesta recomanació i va aprovar la continuació de totes les branques de l'assaig, inclosa la hidroxicloroquina ", ha avançat Tedros en roda de premsa aquest dimecres.





El director de l'OMS ha precisat, però, que el Comitè de Seguretat i Vigilància de les Dades "seguirà vigilant de prop" la seguretat de tots els fàrmacs de l'assaig 'Solidarity'.





Fins ara, s'han reclutat més de 3500 pacients en 35 països, segons ha informat Tedros. El continent americà segueix sent el que presenta el major nombre de casos de COVID-19. "Ens preocupa especialment la situació a Amèrica Central i de Sud, on molts països són testimonis d'epidèmies accelerades. També observem un nombre creixent de casos a la Mediterrània oriental, el Àsia sud-oriental i Àfrica, tot i que les xifres són molt menors", ha advertit Tedros, puntualitzant que el nombre de casos de COVID-19 a Europa "segueix disminuint". De fet, ahir es van registrar els menors casos notificats en el 'vell continent' des del 22 de març.





BROT D'EBOLA A REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO



D'altra banda, el director de l'organisme sanitari internacional també ha abordat el nou brot d'Ebola a la ciutat de Mbandaka, de la República Democràtica de Congo (RDC). Fins ara, s'han detectat 8 casos. Quatre d'ells han mort i els altres 4 estan rebent atenció. Aquest brot d'Ebola està en la mateixa zona que un brot anterior a la RDC en 2018, que es va aturar en només 3 mesos.





"No obstant això, se situa a l'altra banda de país al brot d'Ebola que l'OMS i els seus socis han estat combatent durant gairebé 2 anys a les províncies de Kivu Nord i Ituri, a l'est de la RDC. L'última persona confirmada amb Ebola va assistir a l'enterrament d'un dels primers casos, però va ser detectat a la ciutat de Bikoro, a 150 quilòmetres de Mbandaka. Això vol dir que dues zones de salut estan ara afectades ", ha lamentat.













Gairebé 50 enviats de l'OMS i els seus socis van arribar a Mbandaka, juntament amb 3.600 dosis de vacunes contra l'Ebola i 2.000 cartutxos per a proves de laboratori. El govern de RDC està ara seqüenciant el virus per veure si està o no relacionat amb un brot anterior. El Govern espanyol preveu obrir les fronteres al turisme procedent de la UE el proper 1 de juliol, una vegada que acabi la 'desescalada' en tot el territori nacional. En aquest moment es posarà fi també a l'obligació que tot el que entri a Espanya compleixi una quarantena de 14 dies i que va començar, precisament, quan va començar a relaxar el confinament.





L'Executiu tampoc descarta que algunes regions d'Espanya obrin abans seves fronteres als viatgers procedents de l'àrea Schengen. Es tractaria, per exemple, de les illes que acabin abans el seu procés de desescalada, que tenen millor situació epidemiològica i que, a més, per la seva situació geogràfica poden ser una mena d'experiència pilot.





Alemanya és el segon emissor de turistes cap a Espanya, amb 11 milions de viatgers el 2019, només per darrere dels 18 milions que van procedir del Regne Unit i en un nivell similar a el de França.