La prevalença del COVID-19 només ha augmentat un 0,2% en la població espanyola, fins al 5,2%

El 5,2 per cent de la població espanyola ha superat la malaltia i presenta anticossos IgG contra el COVID-19, tot just un 0,2 per cent més que en la primera onada dels resultats de l'estudi de seroprevalença liderat per l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), segons els resultats d'aquesta segona tanda de resultats, en la qual s'han analitzat a 63.564 persones entre el 18 de maig i l'1 de juny.









La taxa és lleugerament inferior en homes (5,01%) que en dones (5,40%). Tot i que la mitjana nacional és d'un 5,21 per cent, l'estudi llança una marcada variabilitat geogràfica, també molt similar a l'observada en la primera ronda, amb prevalences iguals o pròximes a el 10 per cent tant a Madrid com a les províncies situades a el seu entorn. En relació a la grandària dels municipis, hi ha un lleu increment d'aquesta taxa d'immunitat respecte a la primera onada a les grans ciutats (més de 100.000 habitants) que han passat d'un 6,4 a un 6,8 per cent.









El 80,5 per cent dels participants en l'estudi que declaren haver donat positiu per coronavirus en un diagnòstic per PCR fa més de dues setmanes presenten anticossos IgG. En els casos sospitosos, la prevalença d'aquest anticòs augmenta amb el nombre de símptomes i és particularment alta en les persones que han patit pèrdua d'olfacte (40%). En el cas dels participants asimptomàtics, a un 2,8 per cent se'ls va detectar anticossos IgG.





A més, un 0,8 per cent de participants negatius en anticossos a la primera ronda han seroconverteix en aquesta segona, és a dir, se'ls ha detectat la presència d'IgG de la qual abans no tenien. "Aquesta dada és força interessant perquè és l'anàlisi de les mateixes persones longitudinal al llarg de el temps", ha argumentat en roda de premsa la directora de el Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE), Marina Pollán. Destaquen els casos d'Àvila, Valladolid i Palència, amb valors propers a el 2 per cent, i els de Madrid, Sòria i Segòvia amb un 1,5 per cent.





Finalment, el mapa de possibles casos amb símptomes de COVID-19 en les últimes dues setmanes mostra, en general, prevalences inferiors a les de la primera ronda. Només les províncies de Santa Cruz de Tenerife, Granada, Madrid, Toledo i Las Palmas estan al voltant de l'1 per cent. Els possibles casos amb símptomes de COVID-19 es refereix a persones amb tres o més símptomes o amb pèrdua sobtada d'olfacte.





DADES PER PROVÍNCIES I COMUNITATS AUTÒNOMES

Soria, amb el 14,7 per cent de la seva població amb anticossos, i Cuenca, amb el 14,2 per cent, són les dues províncies amb més presència d'anticossos enfront del COVID-19. Per darrere se situen Segòvia (12,8%), Albacete (11,6%) i Madrid (11,4%). La província menys afectada és Huelva, amb un 1,2 per cent.





Per comunitats autònomes, el 2,9 per cent dels andalusos té anticossos enfront del COVID-19, un 0,3 per cent més; un 4,9 per cent a Aragó, 0,3 per cent més; un 1,6 per cent a Astúries, 0,3 per cent menys; 1,5 per cent a les Balears, 0,9 per cent menys; 2,7 per cent a Cantàbria, 0,4 per cent menys; 3,2 per cent a Cantàbria, 0,4 per cent menys; 7,5 per cent a Castella i Lleó, 0,5 per cent més; 10,3 per cent a Castella-la Manxa, el mateix percentatge respecte a l'onada anterior.





A més, la prevalença d'anticossos és del 6,1 per cent a Catalunya, 0,3 per cent més; 2,7 per cent a Comunitat Valenciana, 0,3 per cent més; 3,3 per cent a Extremadura, 0,5 per cent més; 2,2 per cent a Galícia, 0,1 per cent més; 11,4 per cent a Madrid; 0,1 per cent més; 1,6 per cent a Múrcia, 0,2 per cent més; 6,4 per cent a Navarra, 0,6 per cent més; 3,7 per cent al País Basc, 0,3 per cent menys; 3,9 per cent a La Rioja, 0,5 per cent més; 0,5 per cent a Ceuta, 0,6 per cent menys; i 3,2 per cent en Melilla, un 1,4 per cent més.





MILLORA LA PARTICIPACIÓ EN L'ESTUDI

La directora del ISCIII, Raquel Yotti, ha explicat que la taxa de participació s'ha situat en el 76 per cent, superior a la de la primera ronda: 74,9 per cent. "Aquesta millora reflecteix l'alta adherència a l'estudi. Fins al 95 per cent de tots els participants en la primera ronda han continuat, però a més s'han incorporat 5.847 més", ha celebrat.





A més, el 87,9 per cent ha accedit a donar una mostra de sang. La taxa de participació entre els individus elegibles també ha millorat a la de la primera ronda amb un 66,5 enfront del 63,7 per cent de el període anterior. Si es considera només a les persones que han pogut ser contactades, la xifra de participació arriba al 76,1 per cent, dos punts més que en la ronda anterior.





Yotti ha detallat que a la primera onada es disposava de dades de tot just el 30 per cent de les anàlisis de laboratori dels participants, mentre que ara s'ha pogut avaluar "la pràctica totalitat" de les mostres. En un altre sentit, l'experta ha assenyalat que el ISCIII està "molt atent" als resultats d'altres estudis de seroprevalença que s'estan realitzant a nivell municipal, com a la localitat madrilenya de Torrejón de Ardoz, tot i que ha precisat que no es poden comparar "en absolut".





El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha ressaltat que aquestes dades de seroprevalença "corroboren el que s'ha observat en l'evolució de l'epidèmia" en les últimes setmanes. "Les dades de transmissibilitat tampoc han canviat de manera substancial", ha comentat, reconeixent que potser es va produir una major entrada de virus a Espanya que els detectats pel sistema sanitari.