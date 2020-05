Dades negatives de l'estudi de seroprevalença: només el 5% dels espanyols han superat el Covid-19

Tan sols el 5% de la població espanyola hauria superat la malaltia produïda pel COVID-19 segons la primera onada de l'estudi de seroprevalença. L'estudi mostra, a més, una gran variabilitat entre zones geogràfiques. En la Comunitat de Madrid, per exemple, la presència d'anticossos supera el 11%, mentre que en cap de les províncies gallegues depassa el 3%.





"Aquest estudi ens aporta una radiografia de l'epidèmia del nostre país i la conclusió que hem tret és que ve a confirmar les hipòtesis sobre les quals hem treballat i en què es fonamenta el pla de desescaldada", ha dit el ministre de Sanitat, Salvador Illa.





Els resultats donen a conèixer que menys del 10% dels espanyols té anticossos desenvolupats arran del contacte amb el virus. Això vol dir que la immunitat de grup encara està lluny d'haver-se aconseguit, ja que aquesta situació sol fixar-se al voltant del 60% o 70% de persones immunitzades.





Mapa de la primera onada de l'estudi de seroprevalença





L'estudi, dissenyat per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) i l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i elaborat en col·laboració amb les comunitats autònomes, va començar a realitzar-se el passat 27 d'abril i té com a objectiu estimar el grau d'immunització de la població espanyola enfront del coronavirus.





L'objectiu és estimar la prevalença d'infecció de el nou coronavirus a Espanya mitjançant la determinació d'anticossos enfront de virus per comunitats autònomes, províncies, edat i sexe. Per a això, s'estudiarà, en tres onades, a 90.000 persones de totes les edats, comunitats i províncies, a les quals es convida a participar per telèfon.



El ministre de Ciència i Educació, Pedro Duque, ha destacat que el treball és un dels "més sòlids" dels països occidentals punt pel grau de representativitat que té i pel nombre de proves fetes. "És enormement ambiciós i estem molt orgullosos d'aquest", ha dit.





I és que, tal com ha recordat el secretari general de Sanitat, Faustino Blanco, a les persones que participen se'ls realitza un test ràpid de inmunocromatografía, amb la finalitat de conèixer la presència, o no, d'anticossos en sang; i un test de mesurament d'anticossos en sèrum, el qual es realitzarà de forma centralitzada en els participants que acceptin l'extracció per venopunción de la mostra de sang.





Segons ha explicat la directora executiva de l'estudi, Raquel Yotti, l'anàlisi d'aquestes proves ha estat realitzada per 28 laboratoris de microbiologia situats en tota Espanya. Així mateix, els participants han de respondre un qüestionari epidemiològic amb la finalitat de conèixer l'existència d'un diagnòstic previ del Covid-19, la presència o antecedents de símptomes compatibles amb aquesta malaltia i els principals factors de risc coneguts.





CONSULTA L'INFORME COMPLET DE LA PRIMERA ONADA DE L'ESTUDI