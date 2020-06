Del Bosque va rebutjar la petició de Sánchez per entrar en política

L'exseleccionador espanyol de futbol Vicente del Bosque ha assegurat que fa algun temps va rebre la trucada del president de Govern, Pedro Sánchez, per entrar en el món de la política. No obstant això, va rebutjar la proposta, ja que considera que no està preparat per tractar un assumpte tan delicat com l'esport al nostre país des del punt de vista de la política.









"Pedro Sánchez em va cridar, no em va oferir res però em va dir que fes una mica de política. Admiro els polítics, però no vaig a ficar-me en aquest món perquè soc profà. A més, no vull ficar-me en un assumpte tan delicat i important com és l'esport a Espanya, crec que ha d'estar algú molt preparat", ha afirmat l'exentrenador de Reial Madrid a la Cadena Ser.





Del Bosque va sonar durant un temps com a candidat a convertir-se en el nou secretari d'Estat per a l'Esport. L'exseleccionador sempre ha destacat per oferir sense embuts les seves opinions respecte a alguns temes polèmics, el que li ha col·locat en algunes ocasions en situacions delicades. Malgrat això, i seguint un consell que li va donar el seu pare, mai no ha tingut intenció de ficar-se en política.





Malgrat això, Del Bosque ha confessat que prefereix defugir de les discussions sobre alguns temes polítics, el que l'ha portat a vegades a abandonar grups de Whatsapp en què no se sentia còmode. "Me n'he anat discretament sense molestar a ningú. No vull molestar, però tampoc que ningú em molesti" ha reconegut.