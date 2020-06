ERC pregunta si els militars que van viatjar a Wuhan a l'octubre van poder portar la pandèmia a Espanya

ERC vol que el Govern ofereixi més explicacions sobre el viatge que van realitzar uns 170 militars a la ciutat xinesa de Wuhan i que segons la seva opinió va poder ser una de les principals vies d'entrada del coronavirus a Espanya.









En una bateria de preguntes registrada al Congrés, ERC recorda que la delegació espanyola de les Forces Armades va viatjar a Wuhan per participar en els Jocs Olímpics Militars i allà va conviure amb militars de molts altres països. L'alerta pel virus no va saltar fins a unes setmanes després, però alguns dels militars d'altres països van assegurar haver patit símptomes compatibles amb el Covid-19 al seu retorn de la Xina.





ERC assegura que també a Espanya l'Acadèmia Bàsica de l'Aire de Lleó i la base de Torrejón de Ardoz van registrar casos que poden estar relacionats amb el coronavirus. Segons assegura, a Lleó van caure malalts dos dels militars que havien viatjat a Wuhan, però a més es van sumar a ells poc després molts dels seus companys de l'Acadèmia, provocant un inusual pic de casos de grip.





També destaca el cas de Torrejón, municipi madrileny que va registrar els majors nombres de contagis a l'inici de l'epidèmia a Espanya i que, segons ERC, podria estar relacionat amb la ubicació allà d'una gran base aèria.





Per tot això, els sobiranistes demanen a Govern conèixer quantes baixes van registrar les Forces Armades per grip o pneumònia entre els mesos d'octubre de maig i també quantes es van produir en el mateix període de l'any anterior, per poder comparar si van poder ser més elevades a causa de l' coronavirus.





A més, ERC exigeix a Defensa que detalli quines mesures es van prendre amb els militars que havien viatjat a Wuhan, si coneix quants d'ells van emmalaltir o si se'ls va realitzar alguna prova a la seva tornada a Espanya.





El Ministeri de Defensa ja va anunciar fa dues setmanes que oferia a tota la delegació que va acudir als Jocs Olímpics Militars la possibilitat de sotmetre a les proves de coronavirus per conèixer si ho havien passat o no i si eren immunes a la malaltia.