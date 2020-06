Mercadona preveu comprar 40.000 tones de lloms de tonyina clara per al 2020

El 100 % de la tonyina en conserva Hacendado, disponible a les més de 1.600 botigues que la companyia té ubicades a Espanya, procedeix de caladors gestionats de manera responsable, gràcies al treball constant i a la collaboració del proveïdor Totaler Escurís (Jealsa-Rianxeira) amb la International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). La ISSF és una coalició de científics, membres de la indústria de la tonyina i el Fons Mundial per a la Natura (WWF), que té com a objectiu millorar la sostenibilitat dels estocs mundials de tonyina amb la implementació de diverses pràctiques de conservació, incloent-hi la traçabilitat total del producte i la formació dels capitans de vaixells en bones pràctiques de sostenibilitat. Escurís (Jealsa-Rianxeira) és auditat anualment per a verificar el seu compromís amb totes les mesures de conservació que promou la ISSF a través de l’auditoria MRAG.













POLÍTICA DE PESCA SOSTENIBLE

Fa anys que Mercadona treballa conjuntament amb els seus proveïdors especialistes per a garantir als "Caps" (clients) la sostenibilitat dels productes de pesca. És per això que disposa d’una Política de Compra de Productes de la Pesca destinada a millorar la sostenibilitat dels productes procedents de la pesca extractiva i de l'aqüicultura que ofereix als clients. Per mitjà d'aquesta política, fruit del compromís entre Mercadona i tots els seus proveïdors de pesca i aqüicultura, es treballa conjuntament amb l'objectiu de garantir el compliment legal, les mesures de l'ordenament en vigor i la traçabilitat des de l'origen fins al punt de venda.

COMPROMESOS AMB ELS PRODUCTES D'ORIGEN LOCAL

El 2019 les compres de Mercadona a Espanya van assolir un valor superior als 19.970 milions d'euros. Gràcies als acords comercials amb el sector primari, la companyia collabora amb 9.500 agricultors, 12.000 pescadors i 6.700 ramaders. A més, dona suport a diverses iniciatives que porta a terme el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).

Així mateix, Mercadona defensa les pràctiques comercials justes i, des de fa anys, està adherida al Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la contractació alimentària. Aquest acord voluntari, que suposa un nou pas en la promoció de pràctiques comercials justes, s'emmarca en la Llei de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària i està impulsat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) en collaboració amb diferents associacions de tota la cadena agroalimentària.